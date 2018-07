Expósito: "Tanto Soraya como Casado serán lo suficientemente inteligentes como para no seguir sacándose los ojos"

El presentador de 'La Tarde', Ángel Expósito, en el monólogo de este viernes ha analizado el Congreso del PP, en el que Sáenz de Santamaría y Casado se juegan el liderato del partido: "Un Congreso que debería ser refundacional... no solo en el nombre propio del jefe o la jefa... y que me temo se va a que dar en eso... en un nombre propio, al menos en el corto plazo".

En la previa del Congreso del PP: "Un PP tan necesario como siempre, o más... con la que está cayendo... a menos de un año de las elecciones autonómicas y municipales. A unos meses de nuevas elecciones catalanas y a año y pico de las generales".

El comunicador exponía las siguientes claves: "El sistema en sí... de estas primarias y los compromisarios y las campañas... ha sido suicida. Lo primero que debe hacer el nuevo líder, o lo segundo... tras vender la sede de la calle Génova, es arreglar este desaguisado para cuando toque". Por consiguiente, Expósito se preguntaba si la unidad el próximo lunes será posible: "Quiero pensar que sí. Que tanto Soraya como Pablo Casado serán lo suficientemente inteligentes como para no seguir sacándose los ojos o, cuanto menos, tirándose pullas. Ya vale... señor y señora... ya vale. Había que prohibir los vídeos publicitarios".

En tercer lugar: "El problema de fondo es si el PP deriva hacia la derecha o si se queda en un centro derecha. Con todos los matices que quieras... pero ese debate ideológico es importante y no han dicho ni “mu” ninguno". Importante también, citar antes de este Congreso la relación Aznar-Rajoy, los dos últimos presidentes del PP: "Menudo contraste. Creo sinceramente que Aznar se equivocó durante el mandato de Rajoy... y se ha equivocado ahora. Quien primero dio el paso a un lado fue él. Y en cuanto a Rajoy... creo también que se equivocó al no convocar elecciones y dejar a España en manos de Podemos, los indepes y Sánchez en la Moncloa. Pero también creo que se comió el gran marrón de un país en quiebra; de un rey que abdica; de la propia corrupción del PP y del pulso independentista. Y tras todo ello... parece que le echaron por ser el demonio. In jus ti cia".

Y la clave final: "El calendario judicial. Y el fuego amigo. Quien gane el Congreso tendrá que enfrentarse a un calendario judicial imposible y a las ráfagas suicidas del fuego amigo... por ello... debería ganar el Congreso... quien mejor pueda aguantar el calendario y aquello de... cuerpo a tierra que vienen los nuestros".