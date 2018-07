El hombre con las uñas más largas del mundo se las corta después de 66 años

Se trata de un indio de 82 años, Shridhar Chillal de Pune entró en el libro Guinness de los Récords en diferentes ocasiones por la longitud de sus uñas. Por ejemplo, las uñas de su mano izquierda alcanzaban los 9 metros de longitud. Desde de más de medio siglo sin saber lo que eran unas tijeras, este octogenario ha decidido separarse de sus uñas y sin ellas salir del libro Guinness de los Récords.

“Cuando duermo no me puedo mover mucho, por lo que cada media hora más o menos me despierto y muevo mi mano al otro lado de la cama”, señalaba en una entrevista en 2015. Desde 1979, fecha en la que apareció por primera vez en el libro de los récords, sus uñas han pasado de medir 2 metros a 9 metros, más de 700 centímetros de diferencia.

Nadie entendía esta rara afición de nuestro protagonista, las personas más cercanas a él estaban en contra de este hobby extraño. Incluso a la hora de buscar trabajo, fotógrafo era su profesión, tenía problemas para que le contrataran hasta que mostró que podía trabajar sin ningún tipo de problemas.

Sus uñas de más de medio siglo serán expuestas en un museo

Shridhar vuelve a ser una persona normal. Sus bienes más preciados, hasta el momento, serán expuestos en New York, en el museo más absurdo del planeta. En este espacio, compartirán vitrinas con cientos de objetos extraños.