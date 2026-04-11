Rescatan en helicóptero a un senderista herido en Sierra Espuña

Los servicios de emergencia han rescatado este sábado por la mañana a un senderista de 52 años que ha resultado herido mientras realizaba una ruta por Sierra Espuña, en el término municipal de Totana.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 ha recibido el aviso a las 8:21 horas por parte del propio afectado, quien solicitaba asistencia sanitaria tras sufrir una caída que le provocó una lesión en la rodilla que le impedía continuar con la marcha.

Un agente medioambiental se ha desplazado al lugar y ha confirmado la dificultad de acceso a la zona. Debido a ello, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha movilizado un helicóptero con el Grupo de Rescate Aéreo del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS).

Finalmente, el herido ha sido evacuado por vía aérea y trasladado directamente al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca para una completa evaluación y tratamiento de su lesión.