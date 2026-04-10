La Comunidad activa un gran dispositivo sanitario para el Entierro de la Sardina de Murcia

La Comunidad ha activado un dispositivo especial de refuerzo con cerca de cien profesionales movilizados para garantizar la asistencia sanitaria durante la celebración del Entierro de la Sardina este sábado, una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.

Despliegue de medios en la capital

La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región de Murcia ha organizado un operativo que incluye un puesto sanitario avanzado en la Glorieta de España, atendido por personal médico, de enfermería y técnicos en emergencias.

Al dispositivo se sumarán dos ambulancias adicionales a las cinco que operan habitualmente y un vehículo de intervención rápida, preparado para llegar a lugares de difícil acceso y prestar atención sanitaria in situ.

El operativo sanitario comenzará a las 10:00 horas con el vehículo de intervención rápida, que patrullará las calles, mientras que el resto de los medios se activará a partir de las 18:00 horas.

Coordinación y refuerzo del 1-1-2

El Centro Coordinador de Urgencias también reforzará su personal para gestionar las llamadas al número único de emergencias 1-1-2. Este dispositivo cuenta además con la colaboración de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, así como de voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil de Murcia.

Para garantizar una respuesta rápida, el servicio de llamadas del 1-1-2 se reforzará con seis operadores más, lo que eleva a 28 el número de profesionales en la sala, un 30% más que en un sábado ordinario.

Desde la gerencia del 061 se destaca la importancia de la colaboración ciudadana para "facilitar la actuación de los profesionales sanitarios". Durante la celebración del pasado año, se registraron 102 atenciones sanitarias y 16 traslados a hospitales, 25 menos que el año anterior.