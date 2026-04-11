El párkinson avanza en la Región de Murcia: la región suma 400 nuevos casos cada año

Con motivo del Día Mundial del Párkinson, que se celebra este 11 de abril, se han dado a conocer los datos más recientes de la enfermedad en la Región de Murcia. Cada año se diagnostican cerca de 400 casos nuevos de párkinson, y se calcula que unas 3.500 personas ya padecen esta patología en la comunidad.

Una enfermedad que va más allá del temblor

El párkinson es una enfermedad neurodegenerativa, crónica e invalidante que afecta al sistema nervioso central y tiene un carácter progresivo. Aunque es la segunda patología más frecuente de este tipo en personas mayores de 60 años, entre un 5% y un 10% de los diagnosticados no supera los 45 años.

Su origen se encuentra en la muerte de neuronas en la ‘sustancia negra’, una región del cerebro, lo que reduce drásticamente la producción de dopamina, un neurotransmisor clave para coordinar los movimientos.

A pesar de que los síntomas motores son los más conocidos, la enfermedad no se limita a ellos. También puede producir otras afecciones significativas como depresión y fatiga crónica, que impactan de forma notable en el día a día de los pacientes.

Nuevas terapias para ganar calidad de vida

En las últimas décadas, los avances terapéuticos han supuesto una gran mejora en el abordaje de la enfermedad. Los tratamientos sintomáticos, tanto farmacológicos como quirúrgicos, y las terapias de rehabilitación como la psicoterapia, logopedia y fisioterapia han mejorado la calidad de vida de los pacientes, permitiéndoles alcanzar un grado relativamente alto de autonomía.

La estimulación cerebral profunda, una técnica de precisión

Los servicios de Neurología de los hospitales murcianos son los encargados de tratar a los pacientes. Destaca la Unidad de Párkinson del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, que cuenta con dos décadas de experiencia y es referencia para determinados casos gracias a una terapia quirúrgica de alta precisión.

Este procedimiento, conocido como estimulación cerebral profunda, consiste en regular la actividad eléctrica anómala en ciertas zonas del cerebro. Aunque no es una cura ni frena el deterioro cognitivo asociado a la enfermedad, sí mejora notablemente el funcionamiento del sistema motor en aspectos como el temblor, la rigidez y la lentitud de movimientos incluso 20 años después de la intervención.

Además, se han constatado otros avances importantes, como la reducción del dolor y la necesidad de medicación, así como una mejora en la calidad del sueño. Todo ello contribuye a un aumento significativo de la calidad de vida de los pacientes que son candidatos a esta terapia.

La valoración de cada paciente se realiza de forma individual por un equipo compuesto por neurocirujanos, neurólogos y una neuropsicóloga, que trabajan en estrecha colaboración con anestesistas y neurorradiólogos para decidir la idoneidad del procedimiento.

La celebración del Día Mundial del Párkinson, que conmemora el nacimiento del doctor James Parkinson, quien describió la enfermedad en 1817, busca precisamente hacer visible la patología y los desafíos a los que se enfrentan los afectados y sus familias, así como poner el foco en quienes trabajan por su bienestar.