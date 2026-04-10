Un incendio de cañas arrasa 8.000 metros cuadrados en Villanueva del Río Segura

Efectivos de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) han extinguido esta tarde un incendio de cañas y matorral declarado en el paraje de La Cañada del Royo, en el término municipal de Villanueva del Río Segura. El fuego ha afectado a una superficie total de 8.000 metros cuadrados, según las primeras estimaciones.

La voz de alarma

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido el aviso a las 15:35 horas tras registrar numerosas llamadas que alertaban de la situación. Los testigos informaban de que ardían cañas y matorrales en la rambla del paraje, lo que originó llamas de gran altura y una densa columna de humo que era visible desde varios kilómetros de distancia.

Una de las llamadas fue realizada por la Policía Local de Ceutí, que localizó hasta dos focos de incendio distintos. En una primera valoración, los agentes estimaron que uno de ellos ya afectaba a una superficie de unos 300 metros cuadrados.

Un amplio dispositivo

Hasta el lugar del suceso se han desplazado bomberos del CEIS, Agentes Medioambientales, la Policía Local de Ceutí y efectivos de la Guardia Civil. Tras varias horas de intenso trabajo, los medios desplazados han logrado dar el incendio por totalmente extinguido. Afortunadamente, no se han registrado heridos ni daños materiales de consideración más allá de la vegetación calcinada.