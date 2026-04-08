Murcia despliega el mayor paquete de deducciones de su historia para la Renta 2025

El Gobierno de la Región de Murcia ha presentado siete nuevas deducciones autonómicas para la Campaña de la Renta 2025, que ha comenzado este miércoles para la presentación telemática. El consejero de Economía y Hacienda, Luís Alberto Marín, ha afirmado que, con estas incorporaciones, la comunidad dispondrá de un total de 27 deducciones, lo que constituye “el mayor paquete de deducciones fiscales autonómicas de la historia”. Se estima que las nuevas medidas generarán un ahorro superior a los 20 millones de euros para los contribuyentes.

Las nuevas deducciones tienen un marcado carácter social y de apoyo a las familias y clases medias.

Entre los nuevos beneficios fiscales se incluye una deducción del 30% por la compra de cristales graduados y lentes de contacto para menores de 12 años, con un límite de 100 euros. También se crea una deducción por gastos asociados a la práctica deportiva, que será del 30% con un tope de 150 euros, y que ascenderá al 100% para los mayores de 65 años. Asimismo, se podrá deducir el 30% de los gastos veterinarios, hasta un máximo de 100 euros.

Nos encontramos ante el mayor paquete de deducciones fiscales autonómicas de la historia" Luís Alberto Marín Consejero de Economía y Hacienda

El paquete se completa con deducciones por la compra de vehículos eléctricos (hasta 7.000 euros) y la instalación de puntos de recarga (hasta 4.000 euros). Además, se ha aprobado una ayuda de hasta 300 euros para tratamientos y cuidados de personas con enfermedades raras, una medida pionera en España. Finalmente, se establece una deducción del 20% por inversiones en entidades de la economía social, con un máximo de 4.000 euros.

Un escudo fiscal para las familias

Con estas medidas, la Región de Murcia se posiciona como la segunda comunidad con más deducciones fiscales y la primera en las que afectan directamente a las familias. Según datos de la campaña anterior, el tramo de renta que más se benefició de estas ayudas fue el de 12.000 a 24.000 euros, que acumuló más del 50% del total de las bonificaciones. “Son deducciones pensadas en las clases trabajadoras, en las familias, las clases medias y en quien más lo necesita”, ha subrayado el consejero.

Son deducciones que tienen un efecto directo en las familias" Luís Alberto Marín Consejero de Economía y Hacienda

El ahorro total para los murcianos, sumando las 27 deducciones y la rebaja del tramo autonómico del IRPF, superará los 200 millones de euros. Marín ha contrapuesto este modelo de “escudo fiscal” con la “insaciable voracidad fiscal” del Gobierno central, y ha defendido que la bajada de impuestos incentiva el crecimiento económico y la creación de empleo, como reflejan los últimos informes económicos y datos de afiliación en la región.

Plazos de la Campaña de la Renta

La Campaña de la Renta 2025 ha comenzado este miércoles para su presentación por internet. A partir del 6 de mayo se podrá realizar la declaración por teléfono, y desde el 1 de junio se abrirá el plazo para la confección presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. El plazo para todas las modalidades finaliza el 30 de junio.