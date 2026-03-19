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Muere un tractorista de 40 años en Totana al volcar su vehículo

Los servicios de emergencia se desplazaron hasta la explotación agrícola, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida del varón que quedó atrapado

Ambulancia Totana de archivo

Ayuntamiento de Totana

Ambulancia Totana de archivo

Maite Fernández

Murcia - Publicado el

1 min lectura

Un hombre de unos 40 años ha fallecido esta tarde en el municipio de Totana tras sufrir un accidente con el tractor que manejaba. El suceso ha ocurrido en una explotación agrícola situada en el paraje de Torremocha, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia.

La alerta fue recibida a las 18:43 horas y en ella se informaba de que el tractor había volcado, lo que provocó que el conductor quedara atrapado bajo el vehículo. Inmediatamente, se han movilizado hasta el lugar del accidente efectivos de la Policía Local de Totana y una ambulancia medicalizada de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

A su llegada, los servicios sanitarios de emergencia solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre, sin que fuera posible hacer nada por salvar su vida en el lugar de los hechos.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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