Movilizan dos helicópteros para sofocar un incendio en un almacén de San Pedro del Pinatar

Un incendio se ha declarado a primera hora de la tarde de este jueves en una nave industrial que almacena bandejas de corcho en la pedanía de Lo Romero, perteneciente al municipio de San Pedro del Pinatar. El servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido las primeras llamadas alertando sobre el fuego a partir de las 13:32 horas.

Amplio dispositivo de extinción

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS). En concreto, trabajan en la zona dotaciones de los parques de San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Molina de Segura.

Como refuerzo, también han acudido bomberos del Consorcio Provincial de Alicante desde el parque de Torrevieja. A petición de los equipos de extinción, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha movilizado dos helicópteros para apoyar las labores desde el aire, aunque a las tres de la tarde se han retirado de la zona.

En la zona del siniestro también se encuentra personal del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, así como patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, que colaboran en el dispositivo.