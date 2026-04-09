Víctor Navarro, policía y criminólogo: "Los estafadores exigen pagos en Bitcoin para no ser rastreados y eso debe hacer desconfiar del requerimiento"

En el día a día es rara la persona que no recibe en su teléfono móvil o en su correo electrónico un mensaje cuanto menos sospechoso. Desde una multa supuestamente de la DGT hasta un requerimiento del banco. Las estafas evolucionan continuamente y es importante poner atención para sortear el peligro de robos de dinero o datos, o incluso los chantajes.

El criminólogo y subinspector de la policía Víctor Navarro advierte que ahora se multiplicarán los intentos de fraude con la campaña de la Renta. Una vez comienza este periodo los delincuentes aprovechan el interés que despierta.

Además de los intentos temáticos, hay nuevas tecnologías para evitar ser rastreados por las autoridades, como por ejemplo nuevos tipos de pago.

Se intentan escudar en este tipo de moneda de cambio" Víctor Navarro Policía y criminólogo

Los ciberdelincuentes han encontrado en las criptomonedas, y especialmente en el Bitcoin, un nuevo aliado para sus estafas. El experto en salud digital, Víctor Navarro, explica que los estafadores se están pasando a este método de pago porque, a diferencia de las entidades tradicionales, les ofrece una mayor privacidad. Según Navarro, los delincuentes "se intentan escudar en este tipo de moneda de cambio" para no dejar rastro de sus chantajes y extorsiones.

El auge de la sextorsión

Una de las modalidades de estafa que más preocupa actualmente es la sextorsión. Los delincuentes realizan chantajes a las víctimas amenazando con difundir supuesto contenido íntimo.

Es cierto que este tipo de estafas, al igual que la del hijo en apuros tienen menos recorrido, porque afectan a un menor número de personas.

Esta técnica recuerda a virus pasados que bloqueaban el ordenador del usuario exigiendo un pago bajo la falsa amenaza de una denuncia de policía o de haber visitado páginas fraudulentas. Ante este tipo de amenazas, la recomendación es clara: rechazar la información y nunca ceder al pago.

Además de la sextorsión, persisten otras estafas más cotidianas que buscan generar duda en el receptor. Es habitual recibir mensajes fraudulentos que suplantan la identidad de Hacienda, la DGT, una plataforma de telefonía o notifican la recepción de un paquete. Estos mensajes cotidianos, como advierte Navarro, "nos hacen que pensar que decir, bueno, pues, a lo mejor este mensaje va para mí", lo que incita a la víctima a pinchar en enlaces maliciosos.

La 'salud digital' como escudo

Para combatir esta oleada de fraudes, el experto Víctor Navarro insiste en la importancia de acuñar el término 'salud digital'. Navarro lamenta que, a menudo, se descuida la seguridad en el ámbito tecnológico. "Hay que tener salud en muchos aspectos, pero en este caso, en el mundo tecnológico parece que lo dejamos de lado", subraya el experto, destacando la necesidad de aplicar el mismo cuidado que en otros aspectos de la vida.

Hay que tener salud en muchos aspectos, pero en este caso, en el mundo tecnológico parece que lo dejamos de lado" Víctor Navarro Criminólogo y policía

En esta tarea de concienciación juega un papel clave el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad). Esta organización, a través de sus cooperantes repartidos por todo el territorio nacional, trabaja para fomentar una cultura digital segura en ámbitos tan diversos como el educativo o el formativo, dirigido a distintos grupos de la población.

La principal recomendación de los expertos es denunciar este tipo de casos, ya sea ante el propio INCIBE o las fuerzas policiales, hayamos caído o no en el timo. Además, es fundamental verificar la información y buscar en internet antes de actuar. Con la campaña de la Renta a punto de comenzar, se espera un nuevo repunte de intentos de estafa suplantando a Hacienda, por lo que es vital mantenerse alerta y no pinchar en nada que pueda ser fraudulento.