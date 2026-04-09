Escucha las críticas cinematográficas de los estrenos más destacados

Estas son las críticas cinematográficas de Eduardo Casanova de los estrenos más destacados esta semana.

La grazia

Cuando el director Paolo Sorrentino (Il divo, La gran belleza, Silvio (y los otros), Fue la mano de Dios) pone delante de las cámaras a Toni Servillo, obtiene unos resultados excelsos, que han consolidado el prestigio del cineasta. Lo corrobora esta sátira política, si bien, conjuga la cara pública del protagonista con los aspectos personales. Los delicados dilemas morales a que se enfrenta permiten profundizar en la vertiente íntima, donde surgen circunstancias curiosas. El guion, que firma el propio realizador, constituye el otro pilar esencial del filme; proporciona varios episodios chispeantes y algunos emotivos.

La Grazia

Al presidente de la República italiana le queda poco para dejar el cargo y jubilarse. Desde que enviudó, el mayor apoyo, a todos los niveles, lo encuentra en su hija Dorotea. La brillante jurista ejerce de consejera y, justo en el momento que menos lo desea, le plantea unas cuestiones peliagudas, sobre las cuales debe decidir cuanto antes. Sin embargo, aprobar la ley que regula la eutanasia y conceder el indulto a dos presos condenados por los asesinatos de sus respectivas parejas podría generar un enorme revuelo. Consciente de ello, se lo toma con calma. Mientras, le quita el sueño el recuerdo del fugaz adulterio que soportó años atrás.

CALLE MÁLAGA

Esta entrañable comedia agridulce funciona en diferentes ámbitos. Aunque su hilo conductor recuerda a títulos que reivindican los derechos, valores y legítimas aspiraciones de las personas mayores. En esos aspectos emparenta con la reciente cinta iraní Mi postre favorito (2024). Aquí incorpora un sentido homenaje a quienes emigraron a Marruecos en busca de oportunidades o huyendo del franquismo. La película se beneficia en todo momento del carácter afable, extrovertido y vitalista con el que reviste a la protagonista. Invita a empatizar con ella desde el principio.

Calle Málaga

María Ángeles, cercana a los 80, de padres españoles, nació en Tánger. Allí se casó, fue madre y enviudó. Ahora disfruta cada día de los pequeños placeres cotidianos. Su hija Clara, recién divorciada, vive en Madrid y, después de mucho tiempo, se digna a visitarla. Sin embargo, pronto conocerá el propósito que la ha traído hasta la ciudad. Quiere vender el piso familiar para poder empezar de nuevo, porque el sueldo que gana como enfermera no se lo permite. Además, pretende llevársela consigo, lo que no está dispuesta a consentir.

laponia

El director David Serrano (Días de fútbol, Voy a pasármelo bien) nos presenta esta comedia, con contrapuntos dramáticos, recorrida por diálogos agudos y sarcásticos. Resultan tan eficaces en clave de crítica social, como al caricaturizar conflictos éticos y planteamientos particulares con los cuales el público puede sentirse identificado. En esta ocasión, el reputado cineasta madrileño no firma el guion, lo hacen los propios autores de la obra teatral adaptada (Cristina Clemente y Marc Angelet). La puesta en escena delata sus orígenes escénicos, aunque incorpora recursos unos técnicos que dinamizan el desarrollo del relato, donde se advierten ligeros altibajos.

Laponia

Mónica decide celebrar la Navidad con Nuria, la hermana a quien añora desde que años atrás esta aceptó una oferta de trabajo en Romanievi (Finalandia). Ahora ambas están casadas, son madres y se sienten aparentemente felices. Todo apunta a unas estupendas vacaciones en las que la armonía presidirá el reencuentro de las dos familias. Sin embargo, cuando la pequeña Sofía le cuenta a su primo Martín que Papá Noel no existe, estallan las hostilidades entre los adultos. Las discusiones irán derivando a terrenos cada vez más desagradables y delicados.