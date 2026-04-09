Jesús Moreno, endocrino: "Solo tiene sentido tomar suplementos si estás en nivel de competición porque mejora el rendimiento y la recuperación muscular"

El uso de suplementos como la creatina o la proteína se ha extendido notablemente en los gimnasios, generando dudas sobre su necesidad, beneficios y riesgos. Para aclarar estas cuestiones, el doctor Jesús Moreno, endocrino del Hospital General Universitario de Ciudad Real y profesor de la Facultad de Medicina, ha explicado en COPE las claves de su consumo.

¿Son realmente necesarios los suplementos?

De forma general, los suplementos no se recomiendan para toda la población. El doctor Moreno es tajante al respecto y afirma que su uso solo está justificado cuando existe un déficit comprobado de algún elemento, como hierro, calcio o vitamina D.

"Tomar de forma general suplemento así, sin medir niveles, es un error", advierte el especialista, ya que "no va a mejorar nuestro estado de salud" y no es una práctica recomendada por las sociedades científicas.

Además, un consumo sin supervisión conlleva riesgos de intoxicación, especialmente con las vitaminas liposolubles. Moreno señala que, dependiendo de la sustancia y la cantidad, se pueden producir efectos adversos. Por ejemplo, un exceso de proteína podría afectar a una persona con una función renal previamente comprometida.

El uso específico en el deporte

En el ámbito deportivo, suplementos como la proteína o la creatina sí "han demostrado que mejoran el rendimiento muscular y la recuperación". Por este motivo, su uso tiene sentido en deportistas de alta intensidad o que participan en competiciones. Sin embargo, el endocrino considera que para una persona que va al gimnasio un par de veces por semana "no le va a merecer la pena meterse en ese gasto".

Por tomar creatina no te vas a transformar en Superman" Jesús Moreno Endocrino

Moreno también desmonta algunos mitos y recalca que los suplementos no hacen milagros. "Lo que sí que le quiero transmitir a la gente es que por tomar creatina no te va a transformar en Superman, no te van a salir músculos", explica. Es necesario combinar su consumo con un entrenamiento adecuado y seguir las recomendaciones de un profesional.

Recomendaciones y falsos mitos

Sobre la duda de qué es mejor, el doctor indica que "la creatina monohidrato tiene más evidencia científica para aumentar la fuerza, la potencia y la masa muscular". No obstante, la recomendación principal es siempre acudir a un médico o a un especialista en nutrición para recibir un asesoramiento personalizado y seguro, en lugar de seguir modas o consejos de redes sociales.

La gente se agarra a lo que quiere oír y al youtuber de moda" Jesús Moreno Endocrino

El experto advierte sobre la desinformación en internet, donde abundan los mensajes contradictorios y los intereses comerciales. "La gente se agarra a lo que quiere oír y al youtuber de moda y al que le pagan por vender magnesio", concluye Moreno, insistiendo en la importancia de confiar solo en fuentes profesionales.