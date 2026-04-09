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Jaume Pol, jugador del Atlético Baleares: "Estamos llegando bien al final de temporada"

El defensa y uno de los capitanes del equipo vuelve tras sanción y habla sobre la recta final por el ascenso

Jaume Pol
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Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

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