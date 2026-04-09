La calculadora del Real Oviedo para la permanencia: 'La Tertulia del Oviedo' y las cuentas para el milagro de la permanencia

La Tertulia del Oviedo en Deportes COPE Asturias ha puesto sobre la mesa las complejas cuentas para la permanencia del Real Oviedo en Primera División. Con el análisis del periodista José Luis Salinas, el entrenador Rafa de Diego y el escritor Fernando Menéndez, se ha desgranado el camino que necesita recorrer el equipo para lograr lo que muchos consideran un milagro.

Una afición entregada y una victoria para la confianza

Uno de los puntos clave del debate ha sido el sentir de la afición. A pesar de la "fractura social con la directiva", el apoyo al equipo es incondicional, como demostraron los 25.000 espectadores ante el Sevilla.

Los expertos coinciden en que los seguidores están con los jugadores porque perciben que lo están dando todo. El jugador Nacho Vidal verbalizó este sentir al afirmar que afrontan cada partido como una final: "Este club lleva sin estar en primera muchísimos años, entonces, creo que la manera de afrontar cada partido en primera división después de tanto tiempo es esa".

"El Oviedo necesita 16 puntos... y los puede sacar" Rafa de Diego Entrenador

La reciente victoria ante el Sevilla, aunque sufrida y "por lo criminal", ha servido para reforzar la confianza del equipo. En el plano individual, los colaboradores destacaron el gran momento de forma de Federico Viñas, al que calificaron como "el mejor del Oviedo" junto a Reina, y el buen rendimiento de Dani Calvo en la defensa.

La calculadora de la salvación: 16 puntos para soñar

El momento central del programa llegó con la calculadora de la permanencia. Actualmente a siete puntos` de la salvación, los tertulianos han pronosticado los resultados de las ocho finales que restan. La hoja de ruta dibuja un escenario en el que el Oviedo sumaría 16 puntos, alcanzando la cifra de 40 puntos que, estiman, sería suficiente para mantener la categoría.

Este camino hacia la salvación pasa por lograr cuatro victorias (ante Elche, Getafe, Real Madrid y Alavés) y sumar cuatro empates (contra Celta, Villarreal, Betis y Mallorca). La predicción incluye una gesta histórica en el Santiago Bernabéu y culminaría con el equipo alcanzando los 40 puntos. La dificultad es máxima, pero como señaló Rafa de Diego, "mientras que las matemáticas lo permitan, siempre vas a tener un poco de ilusión".