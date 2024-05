"Es imposible que baje el precio de la vivienda en la Región de Murcia"

El sector de la construcción de la Region de Murcia ha dado hoy un suspenso rotundo a las administraciones en varias materias; principalmente por la falta de suelo, por la mala gestión en vivienda de obra pública y por la nula promoción de vivienda para jóvenes.

Un “cero” para los ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Lorca

El presidente de FRECOM, José Hernández, no ha dudado hoy en calificar con un “cero” la gestión de los principales ayuntamientos de la región, y la comparaba con la Comunidad de Madrid “donde en los próximos días se van a entregar 1.200 viviendas, cuando en los tres principales consistorios de la Región de Murcia no se va a entregar ninguna. El presidente de FRECOM considera que los jóvenes les pueden poner esa nota a los regidores “por no facilitarles vivienda asequible”.

Imposible una bajada del precio de la vivienda

En cuanto a una posible bajada del precio de la vivienda, José Hernández ha sido categórico: “es imposible que se vaya a producir porque, en construcción de obra nueva, están subiendo los precios, está subiendo la exigencia del código técnico, falta suelo y no hay oferta. Lo normal es que haya una estabilización o una subida, pero nunca una bajada”. También ha recordado que en el último año el precio de la vivienda en la Región se ha incrementado en un 5,8 %.

En este sentido, el presidente de FRECOM remarca que solo el ayuntamiento de Águilas “ha hecho los deberes” para paliar esa falta de suelo. En el resto de municipios “. Seguimos con una ordenación urbanística de hace 25 años. Es especialmente grave el caso del municipio de Murcia y sus zonas de mayor demanda como Churra, Espinardo, La Alberca o Santo Ángel. Nos hace falta desarrollar suelo para bajar el coste”

Licitación de obra pública

En licitación de obra pública, Hernández se ha mostrado satisfecho con los indicadores del pasado año en lo que se refiere a la licitación por parte del Estado, ya que subió un 26 por ciento, mientras que descendió un 15 por ciento la de la Comunidad de Murcia y más de un 37 por ciento la de los ayuntamientos. “Con todo, según Hernández, lo peor es que la Administración trata de convencer a los constructores diciendo que se han estabilizado los precios cuando en algunas materias primas como la energía han subido casi un 200% en los últimos años. No se pueden sacar licitaciones con precios del pasado para ejecutar proyectos del futuro”.











