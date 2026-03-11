Controlado un aparatoso incendio en una nave industrial de Yecla

Los servicios de emergencias han intervenido este miércoles para sofocar un incendio declarado en una nave industrial de Yecla. El suceso ha tenido lugar sobre las 15:39 horas en una empresa del sector de las pinturas ubicada en el Camino de Sax, lo que ha provocado una gran columna de humo negro que ha alertado a los vecinos.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido numerosas llamadas que alertaban de la situación y mostraban la preocupación por la posible propagación a naves cercanas. Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Policía Local, efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Tres heridos y un traslado al hospital

Los bomberos han trabajado intensamente para controlar el fuego, cuyas labores se han visto complicadas debido a los materiales inflamables que se encontraban en el interior. El incendio ha quedado extinguido finalmente sobre las 18:00 horas.

A consecuencia del siniestro, han sido atendidos tres varones, dos de 49 años y uno de 48. Uno de los afectados, de 49 años, ha sido trasladado al Hospital Virgen del Castillo por intoxicación de humo, mientras que los otros dos han sido atendidos en el lugar sin necesidad de traslado.