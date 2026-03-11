Macrooperación en la paquetería de Murcia: 19 detenidos y una red de 'falsos autónomos' al descubierto

Operación policial y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra la explotación laboral en una nave de paquetería de la pedanía murciana de El Palmar.Una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Policía Local de Murcia y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha saldado con la detención de 19 personas y la identificación de otras 120 en una nave de paquetería de la pedanía murciana de El Palmar.ESPAÑA EUROPA MURCIA SOCIEDADPOLICÍA NACIONAL

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Murcia y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, han llevado a cabo una amplia inspección en una nave industrial de la pedanía de El Palmar (Murcia). El operativo se ha centrado en una empresa dedicada al reparto masivo de paquetería donde se tenía constancia de posibles irregularidades laborales.

Una investigación contra la explotación laboral

La investigación previa, realizada por la unidad especializada de la Policía Nacional en materia de explotación laboral, había detectado la presencia de un número importante de personas que podrían encontrarse en situación irregular en territorio nacional. Estos trabajadores presuntamente desarrollaban labores de carga y reparto de mercancía en numerosas furgonetas de transporte.

120 identificados y 19 detenidos

Durante la inspección del almacén de clasificación y reparto, los agentes han identificado a más de 120 personas relacionadas con la actividad. La operación ha permitido comprobar cómo muchos de ellos estarían siendo utilizados como ‘falsos autónomos’, una situación que ha derivado en cincuenta propuestas de sanción por parte de la Inspección de Trabajo.

Del total de identificados, los agentes de la Policía Nacional han detectado a veintiséis personas en situación irregular por carecer de permiso de residencia y trabajo. Finalmente, se ha procedido a la detención de 19 de ellas por infracciones graves a la Ley de Extranjería.

Infracciones de transporte y vehículos inmovilizados

Además de las irregularidades laborales, la Policía Local de Murcia ha levantado dieciocho propuestas de sanción por infracciones a la normativa de transportes. También se han registrado otras doce sanciones por carecer del permiso de conducir homologado en España, lo que ha llevado a la retirada de numerosas furgonetas al depósito municipal.