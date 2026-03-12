La Unión exhibe el meteorito más grande conservado en España

El municipio de La Unión volverá a ser un referente en el mundo de la mineralogía con la XXVIII Feria de Minerales y Fósiles, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de abril. El principal atractivo de esta edición es la exposición del meteorito más grande conservado en España, una espectacular pieza procedente de la región argentina de Campo de Cielo.

Una pieza de otro mundo

El meteorito protagonista de este año procede de una lluvia de meteoritos caída hace unos 4.000 años en Argentina. El presidente de FAEPU, Carlos Bernabé, ha explicado que "se trata de una pieza espectacular compuesta de níquel y hierro puro nativo, con una densidad mucho mayor que la de los materiales existentes en la Tierra". Según Bernabé, "es una oportunidad única para contemplar una pieza realmente extraordinaria".

Como novedad, este año se instalará un planetario de 36 metros donde el público podrá vivir una experiencia inmersiva. Dentro de su cúpula, se proyectarán imágenes realistas de estrellas, planetas y otros objetos celestes mediante proyecciones y efectos láser.

Tesoros de la Tierra y del pasado

La feria contará con 40 expositores y 168 metros lineales de exposición. Entre las piezas destacadas se encuentran las baritas de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, consideradas de las más apreciadas del mundo. También se expondrán minerales internacionales de gran rareza, como smoky quartz de Japón o fluoritas de Yindu (China).

En el apartado de fósiles, se podrá ver la reproducción de un lince encontrado en el yacimiento de Quibas (Abanilla). Esta pieza tiene una antigüedad aproximada de un millón de años y su ADN corresponde a la Región de Murcia.

Impacto cultural y económico

El alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, ha destacado la importancia de esta cita en el calendario. "La Unión es un municipio flamenco y minero, y esta Feria refleja perfectamente nuestra identidad y nuestras raíces", afirmó. El evento se ha consolidado como una de las grandes citas anuales del municipio.

El director general de Impulso al Comercio, Rafael Gómez, ha reiterado el apoyo del Gobierno regional, señalando que la feria tiene un "doble valor: divulgativo y económico". Además, el evento se ha incorporado al programa ‘Retos UPCT’ para analizar su impacto económico y las estadísticas de visitantes.

La feria se celebrará en el Pabellón Polideportivo Ramón Solano con entrada gratuita. El horario será de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, aunque el sábado cerrará a las 20:00 horas. Habrá parking gratuito para los visitantes.