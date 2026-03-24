Raquel Camarero es una ganadera de lombrices. Así se define la fundadora de NATURFERA, un proyecto empresarial con el que ha revolucionado el sector agrícola desde su pueblo de Burgos, Torresandino. Su iniciativa consiste en cuidar lombrices para transformar residuos en un abono orgánico, una apuesta por la sostenibilidad que le ha valido ser una de las ganadoras del programa Tierra de Oportunidades de CaixaBank.

Volver al origen

La historia de esta joven emprendedora es la de muchos que siguieron el camino preestablecido. "He seguido las reglas de estudia, vete fuera, trabaja", explica Camarero. Sin embargo, su amor a su gente, al campo y a su huerta la llevó de vuelta a su pueblo de 500 habitantes. Fue allí donde descubrió el hummus de lombriz y decidió dar el salto: "¿Por qué no hacerlo a lo grande?".

COPE La ganadera de lombrices que triunfa en su pueblo de Burgos y anima a volver al campo: "He seguido las reglas de estudia, vete fuera, trabaja"

El camino no ha sido fácil. Al ser un producto poco conocido, ha tenido que realizar "una labor divulgativa". Su estrategia ha sido empezar poco a poco, con productos pequeños para huerta urbana para dar a conocer las propiedades del abono. Tras ver la aceptación y los resultados, ahora se encuentra en fase de ampliar la producción "a nivel más profesional".

Si tienes un proyecto, la verdad es que te faltan horas" Raquel Camarero Ganadera de lombrices

Pese a la creencia popular, la vida en el campo no es sinónimo de aburrimiento para ella. "A lo mejor hay gente que no le gusta esta tranquilidad que se vive en los inviernos en los pueblos, pero si tienes un proyecto, la verdad es que te faltan horas", asegura. Por ello, recomienda la experiencia y se declara "encantada" con su decisión de volver, valorando la cercanía y la calidad de vida.

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El impulso para crecer

El apoyo de programas como Tierra de Oportunidades ha sido clave. Raquel Camarero considera que, aunque todo depende de la persona, estas ayudas son "una ayuda enorme, inmensa". En su caso, el premio económico recibido le permite "acelerar lo que podría ser un proceso mucho más lento, pues poder adquirir maquinaria más grande, más rápido y crecer más rápido". Además, destaca que "las redes que se crean. Al final es todo es positivo".

Es acelerar lo que podría ser un proceso mucho más lento" Raquel Camarero Ganadera de lombrices

La iniciativa de CaixaBank, que celebra su sexta edición, tiene como objetivo principal afrontar el reto demográfico en Castilla y León. Gerardo Cuartero, director territorial de CaixaBank en la comunidad, ha explicado que la clave es "impulsar el emprendimiento en el entorno rural". El programa apoya a los emprendedores con recursos formativos, dinerarios y visibilidad.

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Las cifras respaldan el proyecto. A nivel nacional, se ha llegado a 7.000 emprendedores y se ha premiado a 670. En Castilla y León, la iniciativa ha alcanzado a casi 1.000 emprendedores, con cerca de 200 premiados, lo que demuestra el gran impacto en la región.

Alianzas para el futuro

La colaboración con entidades locales es fundamental. Mayte Ferreiro, representante de los diez Grupos de Acción Local (GAL) firmantes, ha destacado que "funcionar en red y en colaboración con otras entidades nos apoya, nos refuerza". Para los emprendedores, esto se traduce en más conocimiento y visibilidad, sumándose a la actividad diaria de los GAL en la generación de empleo en el medio rural.