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La recuperación de una parada de tren matinal en A Gudiña (Ourense) no es suficiente para los vecinos: "Necesitamos más paradas"

La Plataforma Dereito ao Tren mantiene la reivindicación este miércoles en la ciudad de Ourense hasta conseguir la "recuperación completa de los horarios"

Estación de A Gudiña
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Juan Maceiras

Ourense - Publicado el

1 min lectura0:18 min escucha

La Plataforma Dereito ao Tren mantiene su manifestación en Ourense por considerar insuficiente el anuncio de una nueva frecuencia matinal en la estación de A Gudiña. Uno de los miembros de la Plataforma, Pepe Paz, aseguró en una entrevista en COPE Ourense que “recuperar un servicio matinal es bueno” pero “queremos recuperar el resto de servicios como teníamos antes del pasado 9 de junio” cuando Renfe decidió suprimir las paradas matinales.

A Gudiña recupera esta conexión matinal y le permite llegar a la capital de España a las 10:00 horas pero todavía será en dos meses, a partir del 20 de mayo.

mucho por resolver en horarios 

La Plataforma Dereito ao Tren manifestó que “a pesar del avance en los horarios de la mañana” queda por “resolver los horarios de la tarde donde se debe producir un avance”.

“Mientras no tengamos horarios útiles, un servicio público y unos bonos de transporte justos que integren plenamente a Gudiña en el sistema ferroviario, continuaremos con la movilización” destacan desde la plataforma. Esta reivindicación comenzará este miércoles, día 25, a las 11:30 horas ante la Subdelegación del Gobierno de Ourense.

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