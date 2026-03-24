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Salud renovará progresivamente toda la fachada del hospital Santa Lucía

Juan José Pedreño, consejero de Salud, confirma que las obras para sustituir el material del frente incendiado comenzarán esta misma semana

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Consejjería de Salud renovará la fachada del Santa Lucía

Santiago Velasco

Cartagena - Publicado el - Actualizado

1 min lectura0:48 min escucha

La Consejería de Salud ha anunciado que renovará progresivamente la fachada completa del hospital Santa Lucía, después del incendio que afectó a uno de los módulos hace cuatro meses. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha confirmado que ya se han puesto en marcha los mecanismos para iniciar el cambio.

Un cambio progresivo y completo

Pedreño ha explicado que el proceso no ha sido sencillo y ha requerido de un "informe técnico" para analizar las características del material. "Esta semana están dando los pasos para iniciar efectivamente ese cambio de fachada", ha señalado. Las actuaciones se llevarán a cabo para corregir tanto la parte incendiada como el resto del frente del complejo hospitalario.

Según ha detallado el consejero, la fachada original "cumplía todos los requisitos y las condiciones para la construcción" y fue avalada en su día por el colegio de arquitectos. Sin embargo, los informes técnicos actuales han determinado que, "debido a las condiciones de ese material, pues necesita cambiarse".

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