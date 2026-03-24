Científicos de Córdoba descubren el secreto de un hongo para aniquilar plagas

Un equipo de investigación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (ETSIAM) de la Universidad de Córdoba (UCO) ha demostrado la importancia de un micovirus para transformar la protección de cultivos hacia modelos más sostenibles. El hallazgo, liderado por el catedrático Enrique Quesada, abre nuevas vías para el desarrollo de bioinsecticidas al comprender cómo estos virus pueden potenciar la eficacia de ciertos hongos para combatir plagas.

Un virus como ‘interruptor’ biológico

La investigación se centra en los hongos entomopatógenos, microorganismos que han evolucionado para infectar y matar a insectos y ácaros, muchos de los cuales causan graves daños en plantas cultivadas. Según explica Quesada, "los insectos y los ácaros tampoco se libran de tener enfermedades", y estos hongos actúan como patógenos naturales que pueden aprovecharse para el control biológico de plagas.

María José García del Rosal, Enrique Quesada Moraga, Fátima Rueda Maíllo e Inmaculada Garrido Jurado

El equipo de la UCO, en el marco de la tesis doctoral de la investigadora Fátima Rueda Amarillo, ha descubierto que los hongos también pueden ser infectados por virus, denominados micovirus. Sorprendentemente, han encontrado en una de sus cepas con gran potencial como bioinsecticida un micovirus que es "fundamental para su actividad". Este hallazgo es pionero, ya que hasta ahora la ciencia se refería a ellos como agentes que aumentaban o disminuían la virulencia, pero no como un factor esencial.

La capacidad del hongo para infectar y matar a los insectos es debida a la presencia de ese micovirus"

El resultado más significativo del estudio es que, al eliminar el micovirus de la cepa del hongo, esta pierde por completo su capacidad para iniciar la infección. El catedrático aclara que el hongo "no era capaz de atravesar el exoesqueleto quitinoso del insecto". Este descubrimiento confirma que la presencia del virus es un requisito indispensable para que el hongo actúe. "La capacidad del hongo para infectar y matar a los insectos es debida a la presencia de ese micovirus", subraya Quesada, calificándolo como una de las primeras descripciones de este fenómeno de "sí o no" en la ciencia.

Hacia una agricultura más sostenible

Este avance científico tiene implicaciones directas en la búsqueda de alternativas al uso de pesticidas químicos. Aunque el objetivo de la Unión Europea de reducir su uso en un 50 % para 2030 haya quedado en suspenso, la política agraria actual impulsa la adopción de estas nuevas herramientas. Productos basados en la especie de hongo Beauveria bassiana ya se comercializan, pero el reto es hacerlos más rápidos, virulentos y competentes en condiciones ambientales diversas.

El hallazgo ofrece un enorme potencial aplicado. Por un lado, el micovirus podría transferirse a otras cepas para conferirles un mayor potencial de biocontrol. Por otro, al eliminar el virus, la misma cepa podría usarse como un agente bioestimulante para promover el crecimiento de las plantas, "algo que rompe un poco con los conceptos establecidos en la ciencia", afirma el investigador.

El gran reto del sector es escuchar a los científicos y confiar en la ciencia"

Una de las ventajas de estos bioinsecticidas es que su método de aplicación no difiere del de los productos químicos convencionales. Como señala Quesada, se pueden aplicar "por pulverización" con el equipamiento que ya existe en las explotaciones agrícolas, por lo que el usuario final "no percibe ninguna diferencia".

Finalmente, Enrique Quesada insiste en la necesidad de que el desarrollo de estas estrategias a gran escala se base en el conocimiento científico para ser verdaderamente eficaces y seguras. "El gran reto del sector es escuchar a los científicos y confiar en la ciencia para dar solución a todos los problemas que tenemos", concluye, en un momento en que la transición hacia una tecnología más sostenible es fundamental.