El Cante de las Minas busca a las nuevas leyendas del flamenco de 2026

La Fundación Cante de las Minas ha anunciado la apertura oficial de la convocatoria para los concursos de su edición 2026. El certamen, considerado uno de los más influyentes del mundo, convertirá a La Unión en la capital mundial del flamenco entre el 29 de julio y el 8 de agosto. Los artistas interesados pueden inscribirse online hasta el 1 de junio para cante, guitarra y baile, y hasta el 1 de julio para instrumentistas.

Los galardones más codiciados del jondo

La mítica ‘Lámpara Minera’, dotada con 15.000 euros, vuelve a ser el máximo galardón en la categoría de cante. A este se suman el ‘Bordón Minero’ (guitarra), el ‘Desplante’ (baile) y el ‘Filón’ (instrumentista flamenco), todos con una dotación de 6.000 euros para los ganadores.

El festival también reconoce la especialización con premios de 3.000 euros para categorías como Cartageneras o Tarantas, y galardones de 2.000 euros para otros palos del flamenco. Además, se ha confirmado que un jurado único para todas las fases del concurso garantizará la máxima objetividad en la selección de los artistas.

Apoyo al talento y al relevo generacional

Consciente del esfuerzo que supone para los bailaores, la fundación ha instituido una ayuda de 1.000 euros para cada semifinalista en la categoría de Baile, destinada a sufragar los gastos de su cuadro flamenco (cante, guitarra y palmas).

En su apuesta por el relevo generacional, el certamen colabora con el luthier Mariano Conde, quien entregará una de sus guitarras artesanales, valorada en más de 4.000 euros, al mejor guitarrista de entre 16 y 30 años. El objetivo, según sus palabras, es premiar la "excelencia técnica y el alma en el toque".

Un trampolín hacia la historia

El festival refuerza su vínculo con la Región de Murcia a través del Premio ‘Festivales de la Región de Murcia’, un galardón diseñado para potenciar a los artistas nacidos o residentes en la comunidad autónoma.

Consagrarse en La Unión es entrar en la élite del arte jondo, siguiendo la estela de figuras que hoy son leyendas universales como Miguel Poveda, Vicente Amigo, Rocío Márquez o Mayte Martín. Participar es, por tanto, optar a un lugar en la historia del flamenco más riguroso.

Hay que recordar que la programación del Festival se presentó en Madrid en una nueva edición que promete ser histórica y cuyas entradas ya están a la venta aquí.