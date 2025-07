Aparca siempre en un vado y la insólita decisión que toma el Ayuntamiento de Murcia para evitarlo sorprende a los vecinos

Estamos ya en pleno verano y solo tenemos en mente una cosa: las tan ansiadas vacaciones de verano. Puede que seas de los afortunados que ya te las has cogido o, sin embargo, estés todavía esperando el momento.

Sea como sea, seguro que en lo único que te concentras es, precisamente, en el momento en el que te cojas unos días para descansar y desconectar. Seguro que, además, desde hace unos meses ya tienes todo cogido.

Hoteles, planes, itinerario y todo lo que entrañan tus vacaciones, ya están perfectamente perfilados. Y si hay algo que necesitas, sean cuáles sean tus destinos, eso es el coche. Y es que es completamente necesario para estos días libres.

Mar Rovira Turistas y bañistas tomando el sol y bañándose en la playa de Salou

Claro que, muchas veces, ocurre un problema: en destinos muy ocupados en esta temporada, es posible que no encuentres aparcamiento. De hecho, a muchas playas y destinos muy frecuentados, tendrás que ir en bus, a pie, o con otro transporte.

Y es que el coche puede llegar a ser un problema a veces durante tus vacaciones, porque encontrar aparcamiento puede ser misión imposible. Por eso, hay quienes hacen triquiñuelas para colocar el coche aunque no sea un estacionamiento.

Esto ha pasado en Murcia, y es una anécdota que contaba la cuenta de X, antiguo Twitter, @LiosDeVecinos, que no dejaba lugar a duda con lo que ocurría.

Un aparcamiento en un vado y una decisión insólita

Esta historia tenía lugar en Murcia, como ilustraba con una foto la cuenta de redes @LiosDeVecinos. Todo esto comenzaba porque debe haber un coche que, siempre que puede, aparca en un vado permanente.

Por supuesto, no es necesario explicarte que, según las normas de circulación, no se puede aparcar en un vado permanente y que está, como tal, debidamente señalizado.

Sin embargo, este conductor directamente decidía ignorar todas esas señales y aparcaba en el vado que, por cierto, era la puerta de un garaje, por lo que era doblemente sancionable.

Vista esta situación, y hartos de tener que multar por ver a este coche aparcado siempre en el vado permanente, el Ayuntamiento de Murcia tomó una decisión para evitar que este conductor aparque siempre en el vado.

Así pues, lo que decidió hacer fue pintar en la puerta del garaje una señal en la que se avisaba, en grande, que se trataba de una zona prohibida. E iban a más con la pintada: “No me digas que no lo has visto”.

Una decisión que ha sido muy aplaudida en redes sociales, que tildaban de “sublime” la estrategia.

Lo que pasa en un bar de Santander que escama a las redes

La cuenta @SoyCamarer o en X, antiguo Twitter, se dedica a hablar de todo lo que concierne a la hostelería. Habla de las imposibles ofertas que afectan a estos profesionales, y de las duras condiciones que viven en su día a día.

También recoge anécdotas de camareros y de clientes y esta que te vamos a contar es una de ellas. Todo ocurrió cuando, en un bar de Cantabria, unos clientes entraron a pedir comida para llevar.

Entre lo que pidieron fueron unos bocadillos y unas bebidas y todo, como decimos, para llevar. Fue justo cuando llegó la comida y la cuenta lo que les escamó.

Imagen de archivo de la playa de El Sardinero en Santander.

Y es que, cuando revisaron la factura, se dieron cuenta de un detalle con el que no contaban. Más allá de lo que costaban los bocadillos y las bebidas, el restaurante les había cobrado el papel donde envolvían la comida, y no era precisamente barato.

Cada envoltorio costaba un euro, por lo que llegaban a cobrarle 5 euros de incremento solo por envolverlos. Al final, terminaba en denuncia pública, de la que se hacía eco @SoyCamarero.

Hay, sin embargo, algunos hosteleros que defendían esta práctica, y decían que era prácticamente obligatoria en muchos locales. “No quiero romper la lanza pero eso es por ley actualmente. Se nos ha obligado a la restauración cobrar por los envoltorios , plásticos y todo material designado para comidas para llevar Se supone que así se evita el gasto alimentario” decía un usuario.