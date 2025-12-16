Emerxencias de Galicia da un paso tecnológico más, y grande, en la localización de personas desaparecidas

Una mujer desaparecida durante 24 horas en Lalín (Pontevedra) era localizada con vida en la tarde de este pasado lunes gracias a una novedosa tecnología que permite rastrear la posición de su teléfono móvil mediante un dron. Poniendo final feliz al trabajo de los equipos de rescate que lograron hallar a esta mujer, vecina de Lalín de 58 años y con patologías previas por Alzhéimer, aunque de no ser por una nueva herramienta tecnológica que se ha probado por primera vez en un caso real , el final podría haber sido bien distinto.

Un sistema pionero de nombre Lifeseeker desarrollado por la gallega CENTUM y que, montado en uno de los aparados del programa Drone Finder desarrollado por UTE Aeromedia, Indra y el Instituto Tecnológico Gallego para la Axencia Galega de Emerxencias, permitió dar con el paradero de la mujer de la desaparecida a varios kilómetros de distancia de donde se pensaba que podía estar y donde se centraba desde primera hora de la mañana del lunes el operativo de búsqueda.

Aunque además del avance tecnológico, en este caso también influyeron distintas circunstancias coincidentes que permitieron un rápido y feliz desenlace de la pesadilla que durante 24 horas vivió una familia de esta localidad en el interior de Pontevedra.

Una 'pseudoantena' en un dron que atrae la señal del móvil

Unas coincidencias que el jefe de operaciones de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), José Antonio Argibay, resume con la afirmación de que el éxito del operativo se debió "a que se aliaron todos los astros”.

Una de esas circunstancias fue que la desaparecida portaba un teléfono móvil con batería y con el que, además de responder a las llamadas realizadas el domingo por la tarde y el lunes por la mañana, aunque sin poder dar cuenta exacta de su paradero, se pudo dar con su ubicación exacta ya que en ningún momento lo perdió, manteniéndose operativo.

Factor fundamental para la funcionalidad del sistema en este caso ya que utiliza un dron equipado con el dispositivo que funciona como una 'pseudoantena' de telefonía móvil. Este aparato es capaz de discriminar las tarjetas SIM de la zona hasta dar con la que se corresponde con la persona buscada.

Para ello, es imprescindible obtener previamente el número IMSI (Identidad Internacional del Abondo Móvil, o International Mobile Subscriber Identity, en inglés), el 'DNI' de la tarjeta SIM, un código único que la identifica. “No hay otro IMSI igual”, ha señalado Argibay. Este dato es facilitado por la operadora de telefonía a las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso, la Guardia Civil, que debe solicitarlo formalmente al tratarse de información protegida. Una vez obtenido, el dispositivo del dron busca activamente esa señal.

El teléfono de la persona desaparecida, al detectar la señal del dron como más potente que la de las antenas convencionales, se registra en ella. “El teléfono móvil de manera activa dice: ‘vaya, yo estoy detectando la señal de un pseudorrepetidor, de una pseudoantena de telefonía móvil, que curiosamente me da mayor señal’ y abandona donde está registrado para registrarse en esta señal”, ha detallado José Antonio Argibay en el programa Herrera en COPE Santiago.

Localizó a la víctima a 4 km de donde se encontraba el operativo" José Antonio Argibay, jefe del Grupo Operativo Logístico de AXEGA

Colaboración con la guardia civil para el éxito de la búsqueda

Gracias a este sistema, se pudo determinar que la mujer se encontraba a cuatro kilómetros del punto donde se había establecido el dispositivo de búsqueda. Una vez obtenidas las coordenadas, se envió otro dron equipado con cámaras que confirmó visualmente la posición de la mujer. Argibay ha destacado la “estrecha relación” y colaboración con las unidades Pegaso de la Guardia Civil en Galicia, a las que ha calificado como “la élite de la operación de drones”.

Aunque el resultado en Lalín ha sido un éxito, el experto ha recordado que no siempre es así. “La tecnología ayuda, pero no es infalible”, ha matizado, explicando que también se han dado casos en los que no ha funcionado. En esta ocasión, además de la tecnología, fue clave que la persona y su terminal estuvieran en el mismo lugar, ya que lo que se localiza es el teléfono. Y eso no siempre ocurre.

La tecnología ayuda, pero no es infalible” José Antonio Argibay, jefe del Grupo Operativo Logístico de AXEGA

Un problema creciente en Galicia

Esta tecnología es una de las respuestas de la Xunta de Galicia a un problema creciente. El envejecimiento de la población, la dispersión poblacional, la orografía y la meteorología de la comunidad “complican muchísimo el escenario” de las búsquedas, según Argibay. El proyecto, que ha pasado por una larga fase de pruebas, “ya no es una prueba, es una realidad que obviamente, pues, se irá implantando en los próximos tiempos”.

De hecho, desde que comenzara a funcionar en el año 2016, el Grupo de Apoyo Logístico de la AXEGA ha participado en 158 intervenciones de búsqueda de personas desaparecidas por toda Galicia, algunos con más éxito que otros donde el final es fatal.

Aunque el hallazgo de la vecina de Lalín este pasado lunes ha supuesto una “alegría mayúscula”. Por lo que José Antonio Argibay insiste en la importancia de avisar a los servicios de emergencia en el mismo momento en que se tiene constancia de una desaparición, ya que “en este tipo de casos, el tiempo es fundamental”.