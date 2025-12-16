Polémica entre La Unión y la Junta de Extremadura por las ayudas a los jóvenes agricultores: "Esta convocatoria es un regalito que nos dejó el anterior gobierno"

La Unión de Extremadura ha denunciado la situación de cientos de jóvenes agricultores que solicitaron las ayudas establecidas en el decreto 56/2023, publicado en junio de ese año. Según la organización, la mayoría de los expedientes están sin certificar y se ha comunicado a los afectados que no cobrarán hasta finales de 2026, tres años y medio después de realizar las inversiones, para las cuales necesitaron préstamos puente.

Desde el sindicato agrario se critica la demora de la Junta de Extremadura en un contexto de población envejecida en el campo, donde el relevo generacional debería ser una prioridad. "¿Cómo se va a incorporar un joven agricultor cuando tardan tres años y medio la Junta de Extremadura en pagarle las ayudas prometidas?", ha cuestionado Luis Cortés, de La Unión.

Por ello, exigen a la Administración autonómica que "certifique de manera inmediata las obras que ya están hechas" y abone las ayudas correspondientes sin más dilación.

Un 'regalo' del anterior gobierno

Por su parte, el director general de la PAC, Juan Eloy Rodríguez, ha calificado la convocatoria como "un regalito que nos dejó el anterior gobierno, uno de tantos que nos hemos encontrado cuando llegamos". Ha explicado que, aunque han agilizado las resoluciones, con 561 de las 824 solicitudes ya aprobadas, la propia convocatoria establece que los pagos van con cargo a los presupuestos de 2026.

La Junta ha diseñado un nuevo decreto de incorporación de jóvenes "mucho más ágil y eficaz"

No obstante, Rodríguez ha asegurado que el abono se realizará a principios de año, "en cuanto el presupuesto de 2026 esté abierto", y no a finales como denuncian los agricultores. Sostiene que su gobierno se ha limitado a aplicar y agilizar una convocatoria con la que no están de acuerdo.

Un nuevo decreto más ágil para 2025

Para evitar estos problemas, el ejecutivo actual ha diseñado un nuevo decreto de incorporación de jóvenes "mucho más ágil y eficaz". Con el nuevo modelo, la convocatoria está abierta todo el año y las resoluciones se emiten en una media de "20 días o un mes", en lugar de los años de espera de convocatorias anteriores.

Como ejemplo, el director general ha afirmado que los jóvenes que solicitaron la ayuda en febrero de 2025 cobrarán a finales de este mismo año. "Así nos gusta a nosotros hacer las cosas: ágiles y siempre ayudando y poniéndoselo fácil a los agricultores y ganaderos", ha concluido, asegurando que resolverán la convocatoria heredada lo más rápido posible y pidiendo a los jóvenes que no se desmoralicen.