La UCAM activa su Campus Saludable para potenciar la salud y el rendimiento académico de sus alumnos

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha puesto en marcha su Campus Saludable, una iniciativa de largo recorrido diseñada para impulsar el bienestar físico, mental y social de toda su comunidad. El primer eje de acción de este programa es la nutrición, con el objetivo de concienciar a los alumnos sobre su importancia para la salud y el rendimiento académico.

La UCAM pulsa el botón para poner la salud en modo 'on': nace 'UCAM Campus Saludable'. Esta acción, que es mucho más que un programa de actividades, tiene la misión de infiltrar el bienestar integral en el ADN de toda la comunidad universitaria. Desde el alumnado que llega con la mochila llena de sueños, hasta la cúpula directiva. La meta es que el autocuidado deje de ser una asignatura pendiente y se convierta en la norma del campus.

Impulsada desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UCAM, esta iniciativa parte de la idea de que la universidad, además de un espacio de formación académica sea también un entorno en el que se favorezca la calidad de vida de todas las personas que forman parte de ella. En este sentido, ‘UCAM Campus Saludable’ abordará distintos ámbitos relacionados con el bienestar físico, mental y social, entre ellos la alimentación saludable, la salud mental y el bienestar emocional, así como la actividad física y la vida activa.

Como primera acción de esta campaña global, se desarrollará durante un mes una propuesta centrada en nutrición y alimentación saludable en colaboración con el Grado en Nutrición Humana y Dietética. Esta primera fase comenzó este lunes y se articulará en diferentes semanas temáticas, cada una enfocada en un aspecto concreto de la alimentación, con el propósito de ofrecer información práctica y útil a toda la comunidad universitaria.

La nutrición es uno de los pilares fundamentales para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida" Carmen Lucas Vicedecana del grado de Nutrición humana y dietética

La nutrición, clave para el rendimiento

Carmen Lucas, vicedecana del grado en Nutrición Humana y Dietética de la UCAM, ha explicado que una mala alimentación puede ser el origen de muchas enfermedades crónicas en edades avanzadas. "La nutrición es uno de los pilares fundamentales para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida", ha señalado, insistiendo en que es vital que los estudiantes no dejen de lado este aspecto.

La alimentación también regula las hormonas que controlan aspectos como el metabolismo, el estado de ánimo y la calidad del sueño. Según Lucas, una cena ligera y equilibrada puede contribuir a un sueño reparador, mientras que un desayuno completo con proteínas, fruta e hidratos de carbono complejos es clave "para empezar el día con energía y ayudar a concentrarse después de un ayuno nocturno".

El cerebro prefiere los hidratos de carbono y necesitamos darle de comer" Carmen Lucas UCAM

Un plan de acción para toda la universidad

La iniciativa busca que los alumnos vean la conexión directa entre su alimentación y su rendimiento. "Muchas veces en los exámenes nos encontramos alumnos que les dan lipotimias, precisamente por esto, porque no saben ni cuándo comieron por última vez", ha comentado la vicedecana. En este sentido, ha recordado que "el cerebro prefiere los hidratos de carbono y necesitamos darle de comer".

El programa no se limita a la teoría, sino que ofrece consejos prácticos para el día a día, como realizar 4 o 5 comidas, elegir snacks saludables como fruta o yogures, y componer platos equilibrados. La información se difunde a través de "píldoras informativas" en formato de minivídeos que se distribuyen en redes sociales, las pantallas de la universidad y el campus virtual de los alumnos.

Este proyecto está enfocado a toda la comunidad universitaria y se enmarca dentro de la Red Española de Universidades Promotoras de la Salud. El objetivo final es que los buenos hábitos se conviertan en una norma en el día a día, promoviendo una mejora de la salud general que se mantenga a lo largo del tiempo.