Salamanca se posiciona como la capital internacional de la innovación con su Tech Summit

Salamanca volverá a ser la capital internacional de la innovación, la tecnología y el emprendimiento con la tercera edición de Salamanca Tech Summit, que se celebrará en el Palacio de Congresos del 15 al 17 de abril. La cumbre reunirá a investigadores, empresas tecnológicas, centros de innovación, inversores y emprendedores en torno a los grandes retos del futuro.

El evento ha sido presentado institucionalmente por el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado. Ambas instituciones Ayuntamiento de Salamanca y USAL, han unido fuerzas para organizar esta cumbre y, en palabras de Corchado, "liderar el cambio tecnológico" y aprovecharlo para "transformar la ciudad".

Una estrategia de futuro

El primer edil ha señalado que el Summit se ha convertido "en una gran cita" porque hay detrás una estrategia compartida como es Salamanca Tech. "Hoy podemos decir que Salamanca está viviendo una transformación real en el ámbito tecnológico. Lo vemos en el empleo. Lo vemos en el dinamismo empresarial", ha recalcado García Carbayo.

Hoy podemos decir que Salamanca está viviendo una transformación real en el ámbito tecnológico" Carlos García Carbayo Alcalde de Salamanca

Getty Images Innovación tecnológica

Por su parte, el rector de la USAL ha afirmado que esta tercera edición consolida el evento como un gran encuentro para investigadores, empresas e inversores. "El objetivo es acercar el talento y el conocimiento tanto a las empresas como a la sociedad en general y, al mismo tiempo, generar sinergias entre todos los agentes implicados", ha señalado.

El objetivo es acercar el talento y el conocimiento tanto a las empresas como a la sociedad en general" Juan Manuel Corchado Rector de la USAL

Conectando ciencia y sociedad

Anterior edición de Salamanca Tech Summit

Bajo el lema "Innovación que construye futuro", la cumbre ofrecerá ponencias, mesas de análisis, talleres y espacios de ‘networking’. El programa cuenta con ponentes que suman más de diez millones de seguidores en redes, como el empresario Emilio Duró, la divulgadora Teresa Arnandis (Lady Science) o la doble medallista olímpica Gemma Mengual.

También participarán el creador digital JaviZone, que grabará un podcast en directo, y expertos como el ‘hacker’ de la transparencia Javier Gómez Obregón o la hematóloga María Victoria Mateos. Las sesiones abordarán desafíos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la biotecnología y la salud digital, con la colaboración de entidades como el INCIBE y la UNESCO.

Innovación y nuevas industrias

El evento también dedicará espacio a las industrias creativas y digitales, con la participación de referentes nacionales de la animación y los videojuegos, incluidos dos ganadores de Premios Goya. Se presentará en exclusiva el videojuego ‘Toymaker’, ambientado en Salamanca, y habrá concursos de ‘pitches’ con 1.000 euros en premios para el talento joven.

Las inscripciones para asistir al Salamanca Tech Summit ya están abiertas y pueden realizarse de forma gratuita a través de la página web oficial del evento.