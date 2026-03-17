Iago Bouzón, agente de Altimira, habla de su polivalencia y de su meditada apuesta por el Deportivo: "Creemos en el proyecto que están construyendo"

La llegada de Adrià Altimira al Deportivo en el mercado de invierno ha supuesto un salto de calidad para el equipo. Su golazo contra el Ceuta no solo dio tres puntos vitales, sino que también confirmó su rápida adaptación. Su representante, el exfutbolista Iago Bouzón, ha analizado en Deportes Cope Coruña las claves de su rendimiento y su fichaje.

Un extremo reconvertido a lateral

Ante la nueva demarcación de Altimira como extremo por la baja de Mella, Bouzón ha señalado que no es una posición nueva para él. "Él cuando jugaba en categorías inferiores del Barcelona lo hacía de extremo", ha afirmado su representante, propietario, con Goran Maric, de la agencia IGDREAMS. Además, ha recordado que esta polivalencia ya la demostró en el Leganés, donde jugó "tanto de lateral derecho, lateral izquierdo y por delante en los dos perfiles".

Bouzón considera que Altimira puede adaptarse perfectamente a lo que necesite el entrenador en cada momento. "Lo mejor es que él siempre tiene predisposición para ayudar al equipo, sea en la posición que sea", ha añadido, subrayando la capacidad del futbolista para rendir en diferentes zonas del campo.

Una apuesta firme por el proyecto

Una de las grandes incógnitas para la afición era por qué un jugador de un equipo Champions como el Villarreal ficha por un club de Primera RFEF. Bouzón ha sido claro: creyeron en el proyecto. "No lo consideramos que haya dado ni un paso atrás ni a nivel de categoría y mucho menos de club", ha asegurado.

El agente ha revelado que Altimira manejaba "opciones de poder ir a primera a algún equipo y también extranjero cosas importantes", pero supieron ver el potencial del Deportivo para volver a la élite. "La grandeza muchas veces de los club no no viene dada solo por la categoría en la que juega", ha sentenciado Bouzón.

La grandeza de un club no viene dada solo por la categoría en la que juega" Iago Bouzón Agente de Adrià Altimira

Finalmente, sobre su espectacular gol en el Alfonso Murube, Bouzón ha comentado que no fue una sorpresa, sino algo trabajado. "Le insistimos bastante que llegue también a zonas de de ataque para que pueda sacar ese tiro a relucir", explicó.