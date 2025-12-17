Nuevo golpe al narcotráfico en Murcia con 14 detenidos

Un amplio operativo de la Policía Nacional se ha desplegado desde primera hora de este martes en el Polígono de La Paz de Murcia. Más de 100 agentes de diferentes brigadas han participado en esta redada que, hasta el momento, se ha saldado con la detención de 14 personas por presuntos delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Dos narcopisos muy activos

El objetivo principal de la operación ha sido desmantelar dos puntos de venta de droga muy activos que estaban siendo regentados por un mismo clan familiar residente en el barrio. Según fuentes policiales, estos puntos estarían vinculados con una red de distribución a mayor escala.

En el transcurso de la intervención, los agentes han desmantelado un total de ocho plantaciones de marihuana y varios secaderos preparados para el tratamiento de los cogollos. La investigación apunta a que la droga estaba destinada a una "distribución a nivel nacional e incluso a nivel internacional".

Peligro real para los vecinos

Todas las plantaciones localizadas contaban con conexiones fraudulentas a la red eléctrica. Esta situación, según ha explicado el portavoz de la Policía Nacional, Diego Seral, estaba "generando un importante riesgo de incendio, con un peligro real para la vida e integridad de las personas" en los inmuebles afectados.

El operativo policial, que ha contado con furgones y agentes uniformados y de paisano, continúa en marcha en varias viviendas de la zona. Se espera que la intervención se desarrolle a lo largo de toda la jornada para localizar posibles nuevas plantaciones.