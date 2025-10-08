Los niños murcianos aprenderán a diseñar un satélite que cabe en una lata o a entrenar como un astronauta

La Semana de la Ciencia y la Tecnología se va a celebrar del 24 al 26 de Octubre en El Jardín Botánico del Malecón. Esta edición es la número 22 y por primera vez acogerá más de un centenar de expositores, un 15 por ciento más que el año pasado.

Todo en un espacio de más de 14.000 metros cuadrados, por el que se espera que pasen más de 20.000 personas, no solo de la Región, sino también de las comunidades vecinas. Durante estos días se realizarán en esta feria, medio millar de actividades.

El consejero de Medio Ambiente e Investigación, Juan María Vázquez, ha anunciado que la principal novedad de este año es la participación de la Agencia Espacial Europea. En su caseta, los visitantes podrán diseñar un satélite que cabe en una lata, imaginar el primer asentamiento humano en la Luna o entrenarse como verdaderos astronautas.

Las actividades de la Semana de la Ciencia, incluyen talleres, exposiciones, visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas, demostraciones científicas, experimentos en directo, espectáculos de teatro, monólogos, debates o conferencias, por las que pasarán más de 600 científicos, tecnólogos, divulgadores y educadores pertenecientes a 62 instituciones.

Además de los clásicos stands, habrá talleres infantiles y cuentacuentos, planetario, un gran escenario para actuaciones en vivo y la STEMoteka, un espacio lúdico con la ciencia como telón de fondo, con talleres y demostraciones en directo en la que los visitantes podrán poner a prueba sus habilidades y aprender sobre tecnología.

Archivo La Semana de la Ciencia se celebrará en Murcia del 24 al 26 de octubre

El consejero ha resaltado que “además de los últimos avances tecnológicos de inteligencia artificial, biotecnología, salud, medioambiente y oceanografía, vamos a demostrar el liderazgo de la Región en I+D+i, demostrando cómo la ciencia y la tecnología abordan desafíos locales y globales”.

Juan María Vázquez también ha destacado la “consolidación de la expansión del evento”, tras sumar Cartagena como sede en anteriores ediciones, en las ubicaciones del Teatro Romano, el ARQUA y Puerto de Culturas. Este año se suma la Biblioteca Regional de Murcia, que creará un rincón de lectura con más de un centenar de títulos infantiles y juveniles relacionados con la ciencia y la tecnología.

magia de ciencia

Otro de los puntos fuertes de la XXII edición es la presencia de reconocidos divulgadores científicos, como David Meseguer o Santi García Cremades, quien será el conductor del espacio ‘Ciencia a Escena con la Fundación Séneca’, a través del que se podrá seguir el desarrollo del evento y distintas actuaciones de conocidos divulgadores de ciencia. Habrá también magia de ciencia sobre el escenario, y, además, se ha renovado por completo el programa de talleres de la fundación, con 30 sesiones previstas que acogerán a unos 500 niños de diferentes edades.

La preinscripción ya está abierta en www.fseneca.es/secyt25.

Este año, la Consejería presenta un espacio propio a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, con actividades dedicadas al cuidado del medio marino y a acercar al público de forma práctica y divertida a la realidad de las tortugas bobas y sus retos ambientales. Así, en ‘Veterinario por un día’, los participantes se convertirán en un equipo de rescate para salvar a una tortuga atrapada en redes, aprendiendo cómo actuar ante un varamiento.

Por otra parte, la ‘escape room’ Misión Territorio Tortuga propone descubrir cómo el cambio climático afecta a la tortuga boba y la importancia de la Región de Murcia como nueva zona de nidificación. En el taller ‘Ciclo de vida de la tortuga marina’, se explorará su proceso reproductivo y en ‘Qué esconde la arena en la playa’, los asistentes se convertirán en exploradores para descubrir los tesoros y las amenazas que se ocultan bajo la arena, reflexionando sobre la contaminación marina y la necesidad de proteger especies clave como la Posidonia oceánica.

Además, alumnos voluntarios del Bachillerato Internacional del IES Juan de la Cierva y Codorniú de Totana, formados por la Fundación Séneca, serán los encargados de atender y orientar al público.