Murcia se sube a la bici el 17 de septiembre para impulsar la donación de médula ósea

La plaza de la catedral de Murcia se va a llenar de bicicletas, al día siguiente de la romería, el miércoles 17 de septiembre. Será una gran jornada solidaria con motivo del Día Mundial del Donante de Médula Ósea, en la que se unirán deporte, concienciación y salud.

El Ayuntamiento de Murcia y la UME impulsan este maratón solidario para aumentar el registro de donantes. Habrá 40 bicicletas, en las que se podrá pedalear de diez de la mañana a seis de la tarde. El jefe del tercer batallón de la UME en Bétera, Ángel Martínez, ha animado a la ciudadanía a participar en esta iniciativa solidaria, en la que cada persona tiene que pedalear durante 30 minutos.

De forma simultánea, el Centro Regional de Hemodonación pondrá en marcha una campaña especial de donación de sangre. Será en el Salón de Plenos. Tendrá un horario de nueve y media de la mañana a dos del mediodía y por la tarde de cinco a nueve. La directora del centro regional de Hemodonación, la doctora Lozano Almela, asegura que el objetivo es aumentar el numero de donantes de médula ósea.

Y es que, la probabilidad de encontrar una persona cuyas células sean compatibles es de una de cada 3.500, además, tres de cada cuatro pacientes no contarán con un familiar compatible. Motivo por el cual resulta esencial aumentar el número de donantes anónimos y altruistas, para que aquellos pacientes que requieran un trasplante dispongan de un mayor número de posibilidades. El trasplante de células madre sanguíneas, también llamadas progenitores hematopoyéticos, es la única curación posible para muchas personas que padecen enfermedades de la sangre como leucemias o linfomas.

El objetivo de esta acción es aumentar el número de personas que forman parte del registro internacional de donantes de médula ósea. La búsqueda mundial garantiza a todos los pacientes las mismas posibilidades de encontrar un donante de médula compatible o una unidad de cordón umbilical, independientemente del país del mundo en el que vivan.

El miércoles, 17 de septiembre, en ese maratón solidario, van a participar personal sanitario, asociaciones, fuerzas y cuerpos de seguridad y ciudadanía en general. Y todo con el objetivo de fomentar la donación de médula ósea y aumentar el registro internacional de donantes.