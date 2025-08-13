La lluvia de estrellas del las "Perseidas" se podrá observar esta noche en Calblanque

Para celebrar la lluvia de Perseidas, la asociación de divulgación científica FISICA SOCIETY, va a llevar a cabo "Perseidas verano", una actividad astronómica especial que se celebrará esta noche a partir de las 22.00 horas en el Centro de Visitantes de las Covaticas situado en el Parque Regional de Calblanque, un espacio protegido y sin contaminación lumínica que ofrece condiciones ideales para la observación del cielo nocturno.

El director de la asociación, Antonio Soto ha señalado en Cope Murcia que "las noches de verano se convierten en un escenario perfecto para observar uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: las lluvia de estrellas de las Perseidas, también conocidas como LÁGRIMAS DE SAN LORENZO".

El precio de la actividad es de 10 euros, siendo necesaria la inscripción en el teléfono 601.17.33.02. Se recomienda ropa ligera, agua y una esterilla o manta para tumbarse cómodamente a observar el firmamento. Durante la actividad, se explicarán las constelaciones y estrellas que los asistentes estarán viendo en ese momento.