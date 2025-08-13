COPE
Podcasts
Murcia - San Javier
Murcia - San Javier

La lluvia de estrellas del las "Perseidas" se podrá observar esta noche en Calblanque

La actividad comienza a las 22.00 horas y los asistentes pueden quedarse el tiempo que lo deseen observando el cielo 

ANTONIO SOTO
00:00
Descargar
Carmen Hernández

Antonio Soto

Carmen Hernández

Murcia - Publicado el

1 min lectura

Para celebrar la lluvia de Perseidas, la asociación de divulgación científica FISICA SOCIETY, va a llevar a cabo "Perseidas verano", una actividad astronómica especial que se celebrará esta noche a partir de las 22.00 horas en el Centro de Visitantes de las Covaticas situado en el Parque Regional de Calblanque, un espacio protegido y sin contaminación lumínica que ofrece condiciones ideales para la observación del cielo nocturno.

El director de la asociación, Antonio Soto ha señalado en Cope Murcia que "las noches de verano se convierten en un escenario perfecto para observar uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: las lluvia de estrellas de las Perseidas, también conocidas como LÁGRIMAS DE SAN LORENZO".

El precio de la actividad es de 10 euros, siendo necesaria la inscripción en el teléfono 601.17.33.02. Se recomienda ropa ligera, agua y una esterilla o manta para tumbarse cómodamente a observar el firmamento. Durante la actividad, se explicarán las constelaciones y estrellas que los asistentes estarán viendo en ese momento.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MURCIA

COPE MURCIA

En Directo COPE MÁS MURCIA

COPE MÁS MURCIA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 13 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking