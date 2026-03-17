Jesús Abandonado muestra el valor de sus rosarios solidarios en la Feria Cofrade de Murcia

La Fundación Jesús Abandonado participa un año más en la tercera edición de la Feria Cofrade de Murcia, que se celebra desde hoy y hasta el próximo 22 de marzo en el paseo Alfonso X el Sabio. La organización presenta en su caseta diversos productos solidarios elaborados por sus usuarios, con el objetivo de dar a conocer su labor y recaudar fondos para las personas en exclusión social a las que atienden durante todo el año.

Rosarios con alma para ayudar

Dentro de su campaña "Haz que cuente", la fundación ofrece a los visitantes de la feria una muestra de los trabajos realizados en sus talleres de recuperación personal. Entre los artículos destacan unos originales rosarios que se presentan en diferentes formatos, como dentro de un caramelo o en bolsitas con las piezas sueltas para montarlos en familia, un gesto que busca implicar a la ciudadanía en su labor.

Cada euro recaudado con la venta de estos productos supone una "inyección extra" para la entidad. Según explica Yolanda Vivancos, coordinadora de la fundación, todo lo que se obtenga "va para nuestros proyectos". El objetivo es "hacer que las personas más vulnerables tengan una vida lo más plena posible mientras nosotros podamos estar ahí ayudándolos", ha señalado Vivancos.

COPE Caseta de Jesús Abandonado

La recuperación de habilidades como terapia

La labor de Jesús Abandonado va más allá de la asistencia básica, ya que cuenta con programas de formación y talleres de recuperación personal para que las personas puedan "labrarse un futuro" y recuperar una vida normal. En estos talleres, los usuarios recuperan "habilidades que por las circunstancias se han ido perdiendo poquito a poquito", ha detallado la coordinadora. El trabajo diario en estas actividades "es una manera de no estar pensando en qué es lo que nos ha llevado hasta la situación que estamos", añade.

Yolanda Vivancos insiste en el valor que se esconde detrás de cada objeto artesanal, ya que "es mucho más de lo que se ve". Por ello, invita a toda la ciudadanía a que "visite el centro de acogida" para que puedan conocer "el verdadero significado que tiene" el trabajo que realizan día a día las personas acogidas.

Voluntarios, el corazón de la feria

La atención en la caseta de la Feria Cofrade está a cargo de personal voluntario. La propia coordinadora de voluntariado ha querido destacar su papel: "Todos ellos son voluntarios que ofrecen su tiempo y ese corazón tan grande que tienen para que esto pueda salir adelante". El puesto se puede visitar en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas.