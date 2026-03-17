Absuelto el exalcalde de Galapagar, Alberto Gómez, de las acusaciones de acoso laboral a la antigua secretaria del Ayuntamiento

La sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid ha absuelto a los cuatro acusados de un supuesto delito de acoso laboral hacia la antigua secretaria del Ayuntamiento de Galapagar.

Según ha hecho público el PSOE, en una sentencia fechada el pasado 12 de marzo, dictada tras la vista oral que tuvo lugar el día 9, la magistrada ha señalado que "tiene serias dudas de la realidad de los hechos objeto de acusación, que determina la necesidad de aplicar el principio penal in dubio pro reo", en virtud del cual procede a absolver al exalcalde y portavoz socialista, Alberto Gómez, a los exediles Felipe García y Rosa María Encuentra y al exgerente municipal, Alfonso Camilo Garza.

En la resolución judicial se establece que "son escasos los hechos concretos y determinados que se señalan como constitutivos de acoso laboral. Se alega que existieron amenazas e insultos, pero no se concretan estos ni se individualizan los emisores de los mismos".

El fallo judicial recoge que no se han practicado elementos de prueba de entidad suficiente para tener por acreditado que desde que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Galapagar surgido tras la elecciones de 2019, "se realizaran continuas presiones para que la denunciante renunciase a la prórroga de servicio activo que había sido concedida previamente".

Tampoco considera probado que "se removiera a varios funcionarios de sus respectivos puestos, para atribuir el trabajo de aquéllos a la denunciante" y se indica que no está suficientemente acreditado que los acusados presionaran a la ex-secretaria general del Ayuntamiento, "para que renunciase a la prórroga del servicio activo, ni que vertieran sobre ella descalificaciones tanto por su trabajo como personales".

"Esta sentencia viene a demostrar que todo el caso era puro humo, que ni yo como alcalde ni los otros tres acusados cometimos ningún delito ni acosamos a esta antigua trabajadora municipal. Que las decisiones que tomamos las llevamos adelante porque consideramos que era lo mejor para el funcionamiento del Ayuntamiento y, en definitiva, lo mejor para nuestro pueblo", ha asegurado Alberto Gómez.

El portavoz socialista reprocha al PP que "el debido respeto a las resoluciones judiciales y la presunción de inocencia no hayan existido en este caso, en el que se ha demostrado que no había ninguna conducta reprochable. Lo que debería hacer el Partido Popular y la alcaldesa, Carla Greciano, es disculparse por su manera de actuar y de entender la confrontación política".

En el transcurso del procedimiento se han emitido sendas resoluciones judiciales favorables tanto al exalcalde de Galapagar, Alberto Gómez, como a los otros tres encausados.

En un primer momento, los juzgados de Collado Villalba procedieron a archivar el caso, pero ante el recurso presentado por la denunciante, se abrió procedimiento en los juzgados de lo Penal de Madrid, que ahora han dictado sentencia absolutoria en este caso que comenzó cuando el anterior equipo de Gobierno (PSOE-Ciudadanos) decidió revocar la prolongación en el servicio activo de la antigua secretaria del Ayuntamiento una vez que había alcanzado la edad de jubilación.