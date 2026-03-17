Decenas de clientes afectados por el cierre del centro de belleza Hedonai en Las Arenas: la guía para actuar e intentar recuperar tu dinero

Cada vez son más los casos de centros médicos estéticos y clínicas dentales que bajan la persiana de un día para otro, dejando a sus clientes con los tratamientos sin terminar y el dinero ya pagado. El último ejemplo ha ocurrido en Las Arenas (Getxo), donde el cierre repentino de un centro de la franquicia Hedonai ha dejado a numerosos personas sin servicio y sin respuestas, una situación que genera incertidumbre sobre cómo actuar y si es posible recuperar el dinero.

Estas clínicas suelen utilizar como gancho una rebaja en el precio a cambio de pagar por adelantado el tratamiento completo, una práctica que puede convertirse en una "trampa". Para aclarar todas las dudas, el abogado experto en consumo, Kepa Loizaga, ha explicado en Cope Euskadi cuáles son los derechos de los consumidores y los pasos que se deben seguir en estos casos.

El centro Hedonai que ha cerrado "por sorpresa" está en la calle Mayor 15 de Las Arenas

Primeros pasos: cómo reclamar

Lo primero que recomienda Loizaga es recopilar toda la información y documentación posible que vincule al cliente con la empresa. Es fundamental guardar toda la publicidad, los folletos, la factura o cualquier comunicación que se haya tenido con la clínica, ya que esta documentación será clave para poder fundamentar una futura reclamación.

Con toda la documentación en mano, el siguiente paso es dirigir una reclamación formal a la empresa, que debe tener un domicilio social al que enviar la comunicación. En ella, se debe exigir una de dos soluciones, según detalla el abogado: "o me da una opción para acabar el tratamiento o bien me devuelve el dinero de lo que no me ha realizado".

O me da una opción para acabar el tratamiento o bien me devuelve el dinero de lo que no me ha no me ha realizado" Kepa Loizaga, abogado experto en consumo

Sin embargo, el problema habitual es que estas empresas, a menudo sociedades limitadas, no tienen capacidad económica y acaban en concurso de acreedores. Por ello, Loizaga subraya la importancia de reclamar también ante las instituciones de consumo, como Kontsumobide o las oficinas municipales (OMIC), para que quede constancia y se persiga a los responsables, evitando que puedan repetir la misma operativa en otro lugar con otro nombre.

El problema de la financiación

Una de las situaciones más complejas se produce cuando el tratamiento se ha financiado. En estos casos, especialmente en tratamientos dentales de importes elevados, una entidad financiera paga el coste total a la clínica y el cliente firma un préstamo con dicha financiera. Si la clínica cierra, el usuario se encuentra con que no recibe el servicio pero sigue teniendo la obligación de pagar las cuotas del préstamo.

Ante este escenario, la ley ha cambiado para proteger al consumidor a través de los llamados créditos vinculados. Según explica Loizaga, la legislación actual es clara. "Si a mí esa empresa ya deja de prestar mis servicios, yo no tengo por qué seguir pagando a la financiera", afirma el experto.

Si a mí esa empresa ya deja de prestar mis servicios, yo no tengo por qué seguir pagando a la financiera" Kepa Loizaga, abogado experto en consumo

Eso sí, no se debe dejar de pagar las cuotas de forma unilateral. El procedimiento correcto es enviar una comunicación formal a la entidad financiera, preferiblemente mediante burofax o carta con acuse de recibo, informando de la suspensión del servicio y solicitando la anulación del crédito. Si la financiera se negara, el siguiente paso sería presentar una reclamación ante el Banco de España.

Probabilidades reales de recuperar el dinero

Si se ha contratado una financiación, las probabilidades de éxito son altas, ya que se puede anular el crédito y dejar de pagar. Sin embargo, para recuperar cantidades más pequeñas pagadas directamente a la clínica, las posibilidades son muy pequeñas. En un concurso de acreedores, los clientes suelen ser los últimos en la lista para cobrar.

Por todo ello, la recomendación principal de Kepa Loizaga es la prudencia y la prevención. Aconseja ir pagando los servicios según se van realizando y desconfiar de las ofertas que exigen el pago completo por adelantado, ya que, como demuestran estos casos, lo barato puede acabar saliendo muy caro.