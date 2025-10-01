Estudiantes de Alemania y México se gradúan en la UCAM
Culminan programas formativos en liderazgo, digitalización y emprendimiento en el Campus de Los Jerónimos
La Universidad Católica de Murcia ha celebrado en el Salón de Actos del Campus de Los Jerónimos el acto de graduación de dos grupos de estudiantes internacionales, procedentes de Alemania y México, que han culminado con éxito sus respectivos programas formativos en la UCAM. La ceremonia ha estado presidida por Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la Universidad, quien ha agradecido a los alumnos su confianza en la institución, les ha felicitado por su dedicación y les ha deseado suerte en sus próximos retos académicos y profesionales.
Esta iniciativa forma parte del marcado carácter internacional de la UCAM, que consolida su posición como destino académico para estudiantes de todo el mundo, ofreciendo una formación práctica, personalizada y orientada al liderazgo y la innovación.
profesionales alemanes
Por un lado, una treintena de profesionales alemanes, pertenecientes a multinacionales como Mercedes, BMW, Adecco, EON, Bertelsmann, Deutsche Bank o Bayer, han participado en la undécima edición del 'Summer Program', fruto de la colaboración entre la UCAM y la escuela de negocios Fachhochschule für Oekonomie & Management (FOM). El programa, que este año ha incorporado un módulo específico sobre digitalización, se complementa con sesiones sobre comunicación, liderazgo y diplomacia corporativa, además de actividades culturales para conocer el patrimonio y las tradiciones de la Región de Murcia.
estudiantes mexicanos
Por otro lado, diecinueve estudiantes mexicanos del Instituto Irapuato (Guanajuato) han completado el XIII Programa de Liderazgo y Emprendimiento, una formación intensiva enfocada al desarrollo de competencias empresariales. Durante su estancia, han recibido clases impartidas por altos directivos y responsables institucionales, como los CEO de Fripozo y Embargos a lo Bestia, así como representantes del sector financiero.