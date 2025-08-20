El aceite de oliva virgen extra: un imprescindible en nuestra gastronomía

El aceite de oliva español es un ingrediente fundamental y muy valorado en la gastronomía, tanto a nivel nacional como internacional. Su versatilidad, sabor y propiedades saludables lo convierten en un elemento esencial en la cocina española, presente en una gran variedad de platos y técnicas culinarias.

El aceite de oliva virgen extra es un pilar de la gastronomía española, utilizado en platos tradicionales como gazpachos, salmorejos, paellas, tortillas de patata, y mucho más. Se emplea tanto en crudo, para aderezar ensaladas y verduras, como para cocinar a altas temperaturas, freír, y preparar salsas y mayonesas. Aporta un sabor y aroma únicos a los platos, realzando los sabores de los alimentos y enriqueciendo la experiencia gastronómica.

En Cope Murcia, Teresa Pérez, Gerente de Inter Profesional de Aceites de Oliva ha señalado el valor que ha ido adquiriendo este producto, siendo hoy uno de los más valorados en prácticamente todo el mundo.

Versatilidad:

Sabor y aroma:

Aporta un sabor y aroma únicos a los platos, realzando los sabores de los alimentos y enriqueciendo la experiencia gastronómica.

Beneficios para la salud:

Reconocido por sus propiedades saludables, especialmente por ser rico en ácidos grasos saludables y antioxidantes, contribuyendo a una dieta mediterránea equilibrada.

Tradición y cultura:

El aceite de oliva es parte de la identidad culinaria española, transmitiéndose de generación en generación y formando parte de numerosas celebraciones