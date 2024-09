Alcaraz: "Estoy bien y motivado para jugar la Davis"

El número uno del equipo español de Copa Davis, Carlos Alcaraz, indicó en rueda de prensa que se siente bien físicamente y motivado para afrontar esta semana la Fase de Grupos en Valencia, tras acusar el cansancio físico y mental en la gira americana, donde no le acompañaron los resultados después de haber ganado sucesivamente Roland Garros, Wimbledon y la medalla de plata olímpica.

"Ha sido una gira que esperaba hacerla mejor. No he conseguido jugar al nivel que me hubiera gustado, pero al final es muy complicado rendir al nivel que quieres todos los días y tienes que estar preparado para aceptar las cosas como vienen. Creo que me faltó preparación tras un verano muy intenso, con pocos días de descanso, de desconexión y de entrenamiento para la gira americana y llegar allí de la mejor manera posible. Es una experiencia de la que aprender para el futuro", subrayó el tenista murciano.

Sentir el cariño de la gente

"Ahora mismo me siento bien, motivado para jugar la Davis en casa. Tengo muchas ganas de sentir el cariño de la gente, de vivir otra Copa Davis, ya que no he podido jugar muchas. Mentalmente estoy con muchas ganas y motivado para seguir mejorando. Físicamente he hecho un buen trabajo desde que perdí en Nueva York para estar a un nivel óptimo para afrontar la Davis y lo que viene", prosiguió.

El jugador murciano señaló que aprovechó su temprana eliminación en el Abierto de Estados Unidos para tratar de desconectar estando con los amigos y asistiendo a una carrera de Fórmula Uno.

"Se trataba de hacer cosas que te gustan y te diviertan, tuve unos días para calmar mi mente. Pero pensamos que lo mejor era volver a entrenar y ponernos físicamente muy bien", concluyó.

Por su parte, Roberto Bautista, destacó la experiencia que pueden aportar los veteranos como él al equipo. "Creo que la experiencia es un grado. Después de muchos años jugando la Davis sabes lo que se siente en la pista y lo especial de esta competición. Para mí es una de las semanas más motivantes del año y especial por jugar en Valencia", puso de relieve.