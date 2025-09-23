El gesto del padre de Lamine Yamal a la salida de la gala del Balón de Oro dando palmas: "¡El próximo año!"

Mounir Nasraoui, a la salida de la gala del Balón de Oro de París

Entre los casi veinte familiares que acompañaros a Lamine Yamal en la Gala del Balón de Oro en París este lunes, se encontraba uno de los fieles compañeros de batallas: su padre, Mounir Nasraoui.

Mounir, que llevaba en la capital francesa desde el domingo, salió con bastante optimismo del Théâtre du Châtelet, pasó por la parte de la alfombra roja donde se agolpaban los periodistas españoles, dio dos palmadas con energía y declaró: "¡El próximo año, el próximo año es nuestro! ¿Vale? ¡Vamos!"

Antes de la gala, compartió en sus redes sociales, donde es toda una celebridad, una fotografía en el interior del teatro junto a su hijo y un breve texto: "SOMOS", acompañado de un 'emoji' que representa una gota de sangre.

Lamine Yamal quedó en segunda posición, por detrás de Ousmane Dembélé, que fue el ganador del Balón de Oro masculino 2025, sucediendo a Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City y de la selección española.

Eso sí: Yamal ganó de nuevo el trofeo a mejor futbolista joven, el Trofeo Kopa, que conquistó por segunda edición consecutiva. Lamine tuvo la oportunidad de dar las gracias a su familia por acompañarle en estre nuevo éxito: "Muchas gracias por el premio, es un orgullo estar aquí otra vez. Le doy gracias al Barcelona y a la selección para poder tener este reconocimiento. También a mi familia y a mis compañeros".