El encuentro entre Maldini y Dembélé tras ganar el Balón de Oro: "En el Barça yo siempre te he defendido"

Una de las imágenes más simpáticas posteriores a la gala del Balón de Oro la ofreció Movistar, cuando pudieron verse cara a cara el ganador, Ousmane Dembélé, y uno de los periodistas que más claramente apostaron por él en las semanas previas: Julio Maldonado 'Maldini'.

"Es verdad que en el Barça yo siempre te he defendido", presumió Maldini ante un sonriente Dembélé que, después, se llevó la felicitación del colaborador de Movistar y de El Partidazo de COPE.

"Me alegro mucho de tu triunfo. Creo que es muy justo. Es un placer estar contigo. Enhorabuena de verdad", le transmitió Maldini al jugador, que no perdió la sonrisa.

Dembélé fue nombrado ganador de la edición de 2025 del Balón de Oro tras imponerse en las votaciones por delante de Lamine Yamal, el otro gran favorito.

Maldini reconoció que su favorito era el delantero francés por un claro motivo: "Era mi favorito, es el que yo hubiera votado".

"Lamine Yamal", reflexionó Maldini, "va a tener mucho tiempo de ganar más Balónes de Oro, pero creo que Dembélé ha sido absolutamente determinante para el título de Champions, de la Liga francesa, de la Copa... Lo ha ganado prácticamente todo".

"Ha sido incluso el emblema de este París Saint-Germain coral", en el que, además, Luis Enrique fue nombrado mejor entrenador, y Donnarumma, mejor portero. "El PSG, obviamente, ha sido el equipo de la temporada", sentenció.