Kirian, en El Partidazo de COPE: "No vivo con miedo, ya he vivido más de lo que esperaba"

En la rueda de prensa estabas muy enfadado con la prensa: Me llega siempre de amigos preguntándome si eso es verdad, pero no sé quién lo publicó. Lanzo el mensaje en general porque creo que no es lo mismo filtrar un fichaje que la situación personal de alguien.

¿Cómo estás?, ¿eres uno más en el equipo?: Desde el principio me incorporé al equipo muy tranquilo pero desde hace 3-4 semanas, sin ningún problema. Es casi un mes de entrenamientos completos.

¿Es peor la primera vez o la segunda?: Depende de la situación personal y la estabilidad personal. La primera vez tienes muchísima desinformación y te pilla más de choque. No sabía ni si podía entrenar o no; la segunda ya estás preparado mentalmente y sabes lo que tienes que hacer con la enfermedad y el tratamiento que vas a seguir.

¿Pensabas que se te podía reproducir?: En enero, cuando me lo dijeron, yo estaba bien y no tenía molestias. Yo estaba muy muy cansado pero no sabía si era porque estaba asustado, pero luego se demostró que la enfermedad había vuelto. La primera vez yo me desmayé, no me encontraba bien y me cansaba muy rápido. Esta vez, solo tuve esos cansancios la última semana.

¿Cada cuánto te haces controles?: Ahora tengo las vacunas, como un niño pequeño. Los controles son una vez al año pero me los hacen cada seis meses por el peligro de los golpes. Con el transplante tengo las mismas probabiliades, pero al principio no podía ni ir al fisio.

¿Vives con miedo?: No, ninguno. Antes no lo tenía y ahora, menos. Ya he vivido más de lo que esperaba.

Dicen que tu novia te ayudó mucho: En ese momento solo llevábamos un año y fue muy importante. En el día a día, si tienes muchos momentos solos te dices cosas que no son las correctas.

¿Tu vida es muy diferente? ¿Disfrutas más?: Es el tópico pero sí das más valor a estar presente en muchas cosas. Si estoy con mis amigos o mi familia, les presto más atención, obviando el teléfono.

¿Estás para jugar?: Yo jugaría ya, el futbolista es egoísta.

¿Has hecho muchos amigos con tu situación?: Cada persona es un mundo y lo vive de una manera diferente.

¿Qué le dirías a la persona que hoy le han dicho que tiene un linfoma?: La mente es muy importante, cómo te hablas y es importante mantenerte activo, generar una rutina y seguir haciendo cosas. Que tengan una vida normal, incluso estando hospitalizado, que hagan movimientos.

¿A qué te quieres dedicar cuando dejes el fútbol?: A mi familia, quiero estar mucho más con ellos.

Ha sido muy importante tu hematóloga: Mi hematóloga es una más de la familia, incluso hemos dicho que podía ser madrina de boda.