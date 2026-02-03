El vicepresidente del Real Murcia respalda los fichajes y confía en el ascenso
Juanjo Fernández, vicepresidente del club, ha presentado al nuevo central, Jon García, y ha hecho un balance muy positivo del mercado invernal.
El vicepresidente del Real Murcia, Juanjo Fernández, ha realizado un balance muy positivo del mercado invernal durante la presentación del nuevo central Jon García. El club se muestra ilusionado y considera que "la comisión deportiva ha trabajado muchísimo y bien", sentando las bases para afrontar el resto de la temporada con optimismo.
La estrategia del club ha sido clara: incorporar futbolistas que aporten veteranía al vestuario. "Nos hemos basado en traer futbolistas con experiencia, que saben lo que es venir a un club tan grande como el Murcia, con esas presiones y esos objetivos de ser números 1", ha explicado Fernández.
Objetivo: el ascenso
A pesar de los últimos resultados, el vicepresidente ha reafirmado que la meta sigue intacta y que todavía es posible alcanzar la primera plaza. "El fútbol da muchas vueltas, igual que nosotros hemos caído y hemos tenido rachas muy malas, también otros equipos las tienen", ha comentado, insistiendo en la necesidad de centrarse en el propio equipo.
Aquí todo el que viene tiene que sumar y confiar en que estos jugadores nos van a llevar a segunda división"
Vicepresidente del Real Murcia
Finalmente, Fernández ha hecho un llamamiento a la unidad entre el club, los medios y la afición para lograr el objetivo. "Aquí todo el que viene tiene que sumar y confiar en que estos jugadores nos van a llevar a Segunda División", ha concluido, pidiendo confianza total en la plantilla para conseguir el anhelado ascenso.
