El UCAM Murcia convierte su próximo partido en un altavoz para los enfermos de ELA

El UCAM Murcia CB dedicará su partido de este fin de semana contra el Dreamland Gran Canaria a la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). En colaboración con la Asociación ELA Región de Murcia, se organizará una jornada de recaudación y visibilización en el Palacio de los Deportes con el objetivo de superar los 8.300 euros recaudados el año pasado.

La iniciativa contará con huchas solidarias en los accesos, una rifa de una camiseta y un balón firmados por el equipo y la difusión del número de cuenta de la asociación. Antes del encuentro, los jugadores de ambos equipos posarán junto a enfermos de ELA para visibilizar su apoyo.

Una enfermedad encerrada en un cuerpo

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa sin cura que debilita progresivamente todos los músculos hasta la parálisis. Damián Guerado, presidente de honor de la asociación, la describe como la situación de "una persona que está encerrada en un cuerpo que ha dejado de funcionar", ya que la capacidad intelectual y los sentidos permanecen intactos.

Un enfermo de ELA es una persona que está encerrada en un cuerpo que ha dejado de funcionar" Damián Guerado Presidente de honor Asociación ELA Murcia

Aunque está catalogada como enfermedad rara por su alta mortalidad, su incidencia es similar a la de otras patologías neurodegenerativas. "En España, cada día se diagnostican tres casos de ELA y cada día fallecen tres enfermos", explica Guerado. Además, el 90% de los casos son esporádicos, por lo que "es una enfermedad que le puede tocar a cualquiera".

Sito Alonso destaca la importancia del partido ELA

El valor del apoyo y la investigación

Desde la asociación se subraya que, si bien no hay cura, "está demostrado que un buen tratamiento asistencial y social no solo mejora la calidad de vida del enfermo, sino que también alarga su supervivencia". Ese es el objetivo de la entidad, que ofrece gratuitamente terapias, préstamo de productos de apoyo y asesoramiento.

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, ha mostrado su compromiso: "Nos sentimos muy abanderados de la ELA con vosotros. Cada partido que podemos disfrutar a vuestro lado, para mí es mejor, ganemos o perdamos". Un sentimiento de gratitud que es mutuo por parte de la asociación, que ha hecho entrega al club de una placa de reconocimiento.

Vuestra colaboración desinteresada es mucho más que una ayuda, es esperanza" Damián Guerado Presidente de Honor Asociación ELA Murcia

La placa resume el sentir de los afectados: "Vuestra colaboración desinteresada es mucho más que una ayuda, es esperanza para quienes conviven con la ELA. [...] Con cada gesto, cada evento y cada muestra de apoyo nos recordáis que no estamos solos".