Rubén López de la Torre explica la fórmula del UCAM Murcia para ganar en Europa

El UCAM Murcia CB ha conseguido una importante victoria en la FIBA Europe Cup en un partido de dos caras. Rubén López de la Torre, uno de los protagonistas, ha explicado que la diferencia llegó en la segunda mitad: "En cuanto ellos han bajado un poco el listón en anotación, hemos conseguido entrar en ritmo, correr mucho y jugar los primeros segundos al contraataque, y ahí es donde hemos marcado la diferencia".

Una rotación decisiva

López de la Torre ha señalado el desgaste del rival como un factor determinante. Mientras el UCAM Murcia repartió los minutos manteniendo una alta intensidad, sus oponentes apenas hicieron cambios. "Ellos prácticamente juegan con rotaciones nulas, todo el rato los mismos jugadores en cancha, y al final, cuando estás cansado, el acierto no es el mismo", ha comentado.

En contraste, el jugador ha añadido que al utilizar a "toda la plantilla, el esfuerzo que podemos dar cada uno de nosotros es mucho mayor".

Buenas sensaciones personales

En el plano personal, López de la Torre se ha mostrado satisfecho tras superar una lesión de pretemporada que le había impedido tener continuidad. "Tenía ganas ya de poder entrar en rotación, de poder dar buenos minutos, y al final es el primer partido que lo consigo, así que muy contento", ha afirmado.

La lección de Europa

El jugador también ha recordado la derrota de la semana anterior como un valioso aprendizaje. Según López de la Torre, esa experiencia les enseñó que en esta competición "aquí no hay partidos flojos", especialmente con un calendario que incluye dos partidos por semana y viajes largos.

Por ello, ha concluido que la clave es afrontar cada encuentro con la máxima seriedad: "Hay que dejarse la piel en cada partido y salir como si fuese un partido de liga doméstica". Si el equipo mantiene esa línea, augura que le "va a ir muy bien".