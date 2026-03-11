El Real Murcia redefine su estrategia tras el nuevo varapalo judicial

Un nuevo revés judicial sacude al Real Murcia. El Tribunal de Instancia de Murcia ha rechazado el plan de reestructuración presentado por el club, declarando su “total ineficacia” tras estimar las oposiciones de tres acreedores clave. Esta decisión obliga a la entidad a buscar nuevas vías para resolver su situación económica.

Negociación individual con acreedores: la vía más probable

Tras dos intentos fallidos de homologar un plan que habría supuesto un ahorro significativo, la estrategia del club podría volver a la que existía antes de la llegada de Felipe Moreno: los acuerdos singulares con los acreedores. El analista deportivo Quique Baeza considera que es el camino a seguir: "Hay que optar por acuerdos singulares con los acreedores".

La sentencia, que es firme y contra la que no cabe recurso, reconoce el "esfuerzo económico realizado para sostener el club", pero concluye que las "deficiencias jurídicas detectadas" impiden su aprobación. Entre los opositores al plan se encuentran el Málaga C.F., la mercantil de Mauricio García de la Vega y la entidad One Management Media.

Un presidente "hundido" en un momento delicado

La noticia ha supuesto un "varapalo gordo" en el seno del club. Según fuentes de la directiva, el presidente Felipe Moreno está "hundido", aunque el consejo de administración ya ha mantenido una reunión de urgencia para estudiar la situación. Para Moreno, este fallo judicial supone tener que invertir más dinero del que tenía previsto.

Este tropiezo institucional se suma a la delicada situación deportiva del equipo, que no logra buenos resultados. Baeza señala que, pese a todo, la situación actual es mejor que en crisis anteriores: "El Murcia está en una situación muchísimo mejor para afrontar esta crisis que en la que ha estado en los últimos tiempos".

El motivo principal es que el presidente "ha resuelto la más complicada de todas, que es las administraciones públicas", una deuda que lastraba al club desde hacía años. Pese al golpe, en el club se muestran "tocados, pero no hundidos" y preparados para redefinir tanto la estrategia judicial como el modelo deportivo.