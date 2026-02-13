Pontones marca la hoja de ruta del UCAM para el ascenso y avisa sobre el Almería B

El UCAM Murcia CF afronta el partido del próximo domingo contra el filial del Almería con la necesidad de volver a ganar. Tras dos jornadas con solo un empate, el conjunto universitario quiere reencontrarse con la victoria en su estadio, La Condomina. Juan Carlos Pontones, jugador del equipo, ha manifestado las ganas del vestuario: "Tenemos mucha ilusión de volver a ser fuertes en casa, que creo que somos el mejor local del grupo, y refrendar esas victorias tan importantes que hemos cosechado".

Una Segunda Federación sin precedentes

La competición está más reñida que nunca. Pontones ha confesado que nunca había vivido algo así en la categoría: "Sinceramente, lo hablaba el otro día con mi padre, no he visto otra cosa igual". Para el jugador, esta igualdad demuestra "el nivel que tiene este grupo", y lo define como una "carrera de fondo" en la que aún quedan muchas jornadas.

El centrocampista también cree que los puestos de ascenso se decidirán en el tramo final de la temporada. "Creo que va a estar muy apretado todo hasta el final", ha señalado Pontones, insistiendo en que la clave será mantener la consistencia para alcanzar la meta. "La continuidad y ser regulares es lo que va a marcar que podamos conseguir el ansiado objetivo del ascenso".

La importancia de los veteranos

A nivel personal, Pontones se ha mostrado satisfecho con su estado de forma y su aportación al equipo en los minutos que disputa. "La verdad que muy contento, físicamente me encuentro muy bien", ha afirmado, agradeciendo además la buena acogida que ha tenido en el club. "Tengo que reforzar un poco al vestuario que tenemos, que me ha hecho la llegada superfácil y es un grupo espectacular".

En este sentido, ha destacado el papel de figuras como Dani Aquino y José Ruiz, cuya experiencia y actitud son un ejemplo para los más jóvenes. Sobre ellos, ha comentado que "ver la carrera que han hecho y las ganas que tienen de pelear cada día y de conseguir los objetivos, pues eso, te hace que te esfuerces el doble y que vayamos todos a una".

El Almería B, un rival de "mucha guerra"

Finalmente, sobre el rival del domingo, el Almería B, Pontones ha advertido de su peligrosidad. Basándose en su experiencia, ha descrito a los filiales como "equipos que van a dar mucha guerra". Ha anticipado un partido "de ritmos altos" y muy competitivo, concluyendo que "va a ser un partido bonito de ver".