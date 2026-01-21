Con la mente en la Copa del Rey: Nakic y el UCAM Murcia celebran su éxito europeo

El UCAM Murcia CB ha certificado su pase a los cuartos de final de la FIBA Europe Cup tras su victoria ante el Falco Sombathely. El ala-pívot Toni Nakic, pieza clave en el encuentro, ha destacado que “lo más importante es que hemos clasificado”, y ha asegurado que el enfoque del equipo se centra ya en el próximo partido en Málaga.

Análisis de la victoria

Nakic ha descrito una “primera parte muy coral” del equipo, con una alta intensidad defensiva y acierto en el tiro. El jugador ha atribuido el éxito a la buena circulación de balón: “Hemos movido el balón muy bien y siempre cuando movemos balón tenemos buenas oportunidades para tirar”. A pesar de que en la segunda mitad el equipo bajó “un poco el ritmo”, se consiguió el objetivo.

Hemos movido el balón muy bien y siempre cuando movemos balón tenemos buenas oportunidades para tirar" Toni Nakic Jugador de UCAM Murcia CB

La superación de un bache físico

El jugador también se ha sincerado sobre el proceso vírico que le apartó de las pistas, durante el cual “perdí casi 5 kilos de músculo y después me costaba físicamente”. El croata ha admitido que el exigente ritmo de competición dificultó su recuperación, afectándole física y mentalmente. Sin embargo, ha confirmado que ha superado el bache y que ahora se siente “muy bien”.

Perdí casi 5 kilos de músculo y después me costaba físicamente" Toni Nakic Jugador de UCAM Murcia CB

Próximos objetivos

Con la clasificación europea asegurada, el siguiente gran objetivo del UCAM Murcia es el partido en Málaga, que considera “importante para ser cabeza de serie” en la Copa del Rey. Según Nakic, asegurar el pase a cuartos con dos jornadas de antelación da la “posibilidad de descansar a algunos jugadores”, una decisión que, como ha concluido, dependerá del cuerpo técnico.