Iván Martínez mentaliza al Yeclano para un derbi "muy difícil" ante el UCAM CF

El entrenador del Yeclano Deportivo, Iván Martínez, ha calificado el próximo derbi, el próximo domingo en BeSoccer La Condomina, contra el UCAM CF como "un partido muy difícil". El técnico ha destacado el gran potencial ofensivo del conjunto universitario, aunque también ha señalado que "en lo defensivo, tiene más dificultades" debido a las lesiones, una situación que comparte con el equipo de Yecla. Por ello, anticipa "un partido de ponerse el mono de trabajo, de estar muy concentrados en el terreno de juego, de no cometer errores".

Un rival analizado de cerca

El cuerpo técnico del Yeclano analizó al UCAM presencialmente el pasado martes en su partido de Copa del Rey. A pesar de la derrota, Martínez afirma que "hicieron un partidazo" y que solo "fueron detalles lo que les hizo perder el partido". El técnico subraya que el equipo murciano jugó "de tú a tú contra un segunda división, con jugadores que no estaban habituados a jugar".

Según el análisis del entrenador, el UCAM es "un buen equipo, muy bien trabajado", que realiza "una muy buena presión, una presión tras pérdida muy buena también". Además, ha añadido que "saben a lo que juegan con balón, no se quitan el balón, tienen personalidad".

El parte de bajas azulgrana

La principal preocupación para Iván Martínez es el número de efectivos disponibles. "A día de hoy, no recuperamos a nadie", ha lamentado. Tony Joe ha tenido que parar tras reincorporarse al grupo, la lesión de Jaime le impide volver y Jordan "es posible que que llegue para el domingo, no para ser titular". La buena noticia es que Javi "ha entrenado ya normal", y se espera contar con él. Ante esta situación, el club podría recurrir a "gente del filial".

Respecto a la lesión de otro de sus jugadores, el técnico está pendiente de los resultados de una resonancia para confirmar el alcance. "Hay buenas vibraciones, porque dicen que igual no es el ligamento cruzado, y puede ser otra cosa, pero hasta que no estén los resultados, no quiero avanzar nada", ha declarado con cautela.

Objetivo: la victoria en La Condomina

A pesar de las dificultades, el mensaje del vestuario es claro. "Nuestro objetivo es ganar el partido", ha sentenciado Martínez. El equipo viajará a Murcia dispuesto a competir con sus propias armas y con la moral alta. "Creo que los jugadores tienen una actitud y una confianza, en estos momentos, muy buena", ha asegurado.

Ganar en un campo como "La Condomina" y ante "un gran rival" supondría "un paso adelante para seguir mirando hacia arriba". Finalmente, el técnico ha tenido unas palabras para la afición que se desplazará: "Intentaremos hacer un buen partido para dedicarle la victoria a toda la gente que se desplace allí".