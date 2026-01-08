Isi Gómez diagnostica el gran momento del Murcia y avisa sobre el Hércules antes del derbi

El Real Murcia vive un momento dulce y su centrocampista, Isi Gómez, lo ha confirmado. Tras la victoria del pasado domingo en Sanlúcar, el futbolista ha destacado las buenas sensaciones del equipo, asegurando que están "bastante contentos" por el trabajo realizado. "No es solo el ganar, sino el cómo se ganan, y creo que las sensaciones del equipo están siendo muy buenas", ha afirmado.

Las claves del éxito

Una de las claves, según el centrocampista, es la profundidad de la plantilla. "Sale gente desde fuera y también aporta", explica, lo que genera una alta "competición interna". Para el jugador, tener una plantilla "con tanto nivel" es lo que "te ayuda a ganar partidos", ya que considera que "cualquier jugador puede jugar de titular".

En el plano personal, Isi Gómez también atraviesa una buena racha. "Hacía tiempo que no me encontraba tan bien", ha confesado el futbolista. Tras superar una "lesión complicada y no fácil", ahora se siente "con ritmo" y contento por tener minutos. "Todos los que sufren una lesión así saben lo que es", ha comentado sobre el proceso de recuperación.

La exigencia como impulso

Gómez es consciente de que un sector de la afición le exige más que a otros, algo que interpreta como una señal positiva. "Al final, si la afición te exige, es porque de verdad ellos creen en ti y creen que tienes potencial para para ayudar al equipo", ha reflexionado. El centrocampista afirma que lleva bien esa presión y la transforma en algo positivo.

Un derbi "muy complicado" en el horizonte

El próximo domingo el Enrique Roca acoge el derbi frente al Hércules de Alicante, un partido que el jugador califica como de "los que molan". Gómez recuerda que ya jugaron contra ellos en pretemporada y lo define como un "equipazo". "Me parece que tiene muy buenos jugadores y va a ser un partido muy muy complicado", ha advertido. Espera un gran ambiente con recibimiento incluido, algo que "te da esa energía, un poquito más de energía que sales al campo, pues eso, a comerte".

Finalmente, al ser preguntado sobre si tiene la sensación de que este puede ser el año del ascenso, Isi Gómez se ha mostrado optimista pero cauto. "La verdad que sí, por cómo estamos, por cómo veo al equipo", ha admitido. Sin embargo, ha pedido calma: "No hay que volvernos locos, hay que ir poquito a poco, pero potencial hay para para ello".